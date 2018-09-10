Кандидат-«единоросс» проиграл на выборах мэра Якутска

Якутск, , 03:28 — REGNUM По предварительным данным на 07:00 по местному времени (01:00 мск) 40,46% жителей Якутска 9 сентября проголосовали на выборах мэра за директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России»). Баллотировавшийся от «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов набрал существенно меньше голосов — 30,96%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных ТИК Якутска.

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Руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия») набрал 7,48% голосов, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста») — 7,42%, директор ИП Иванова Владислав Теппор (ЛДПР) — 4,12%, предприниматель Сергей Асютин — 2,29%. Примерно по одному проценту избирателей проголосовало за бизнесменов Ивана Комарова («Гражданская платформа») и Игоря Любарского («Патриоты России»), а также за заместителя директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степана Подаруева («Честно»).

В 05:00 по местному времени (23:00 9 сентября мск) избранный главой Якутии Айсен Николаев встретился с Сарданой Авксентьевой.

«Отсекая всевозможные догадки, сообщу, что встреча прошла очень хорошо. Мы с Айсеном Сергеевичем приложим все усилия, чтобы Якутск развивался дальше. От всего сердца благодарю горожан за оказанное доверие и даю обещание, что я не разочарую ваши ожидания. Наступило утро понедельника, и мы вместе с горожанами сделали невероятное, состоялись честные выборы», — прокомментировала News.Ykt.ru итоги встречи Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэры Якутска баллотировались ещё трое кандидатов, которые не были допущены до участия в голосовании. Это самовыдвиженцы — предприниматель Олег Желнин и сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин, а также депутат Госсобрания региона Владимир Фёдоров. Последнего отозвала выдвинувшая его партия «Родина». Политологи считали, что у Фёдорова были большие шансы занять кресло главы Якутска.

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