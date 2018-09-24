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Шойгу: ответ России на катастрофу Ил-20 «охладит горячие головы»

Политика

Если меры не подействуют, российские военные будут реагировать «в соответствии со складывающейся обстановкой»

Москва, 24 сентября 2018, 13:04 — REGNUM  Действия РФ в ответ на инцидент с самолетом Ил-20 защитят российских военнослужащих и «охладят горячие головы» тех, кто угрожает России в регионе, заявил 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

«Реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Также Шойгу отметил, что в противном случае ВС РФ будут реагировать «в соответствии со складывающейся обстановкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу заявил, что РФ в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

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Министерство обороны России
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