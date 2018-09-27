В польском МИД считают, что «болеют» за ЕС вместе с США. А в Германии?

Варшава, , 01:17 — REGNUM По какой причине государственный секретарь МИД Германии Михаэль Рот, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию, публично раскритиковал внешнюю политику Польши, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Обсуждая визит президента Польши Анджея Дуды в США и сделанное им на встрече с Дональдом Трампом заявление о необходимости противодействия «Северному потоку — 2», Рот выразит удивление тем, что «европейская страна-партнер имеет умысел обратиться к третьей стороне с постулатом введения санкций против европейских компаний и отдельных лиц в связи с их участием в инфраструктурном проекте, который осуществляется в соответствии с существующей европейской правовой базой и который укрепляет энергетическую безопасность Европы с точки зрения поставок природного газа».

Немецкий политик указывает также на подрыв «трансатлантического согласия» по поводу антироссийский санкций в случае введения Штатами односторонних санкций против «Северного потока — 2».

Публичного выражения недовольства внешнеполитическим поведением Польши немецкие политики старались избегать по ряду причин, поэтому заявление Рота фактически открывает новую страницу, на которую не замедлила ответить сама Польша. Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что обсуждение «Северного потока — 2» и перспектив введения санкций против его участников показывает, какую поддержку Польша и США оказывают Европейской комиссии:

«Этот проект противоречит принципам европейского права, политике безопасности и диверсификации поставок».

Чапутович добавил, что позиция Польши по газовой директиве (которая вынудила бы проходящие по морскому дну газопроводы подчиняться положениям третьего энергетического пакета ЕС) показывает, что и Польша, и США «болеют» за европейские интересы, в то время как Германия вновь заблокировала обсуждение проекта директивы в Совете ЕС.

Примечательно, что на переговорах с Дудой Трамп сообщил об отсутствие у Белого дома намерений вводить санкции против «Северного потока — 2». Почему?

Читайте подробности: Варшава и Киев проиграли битву против «Северного потока — 2»

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского о внешней политике Польши.