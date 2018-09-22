Варшава и Киев проиграли битву против «Северного потока – 2»

Станислав Стремидловский, , 15:32 — REGNUM

Государственный секретарь МИД Германии Михаэль Рот, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию, в интервью газете Rzeczpospolita подверг критике внешнюю политику Польши.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает визит польского президента Анджея Дуды в Вашингтон и его заявления в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в частности, о необходимости противодействия европейскому проекту «Северный поток — 2», немецкий чиновник заявил: «Я должен выразить свое удивление тем, что европейская страна-партнер имеет умысел обратиться к третьей стороне с постулатом введения санкций против европейских компаний и отдельных лиц в связи с их участием в инфраструктурном проекте, который осуществляется в соответствии с существующей европейской правовой базой и который укрепляет энергетическую безопасность Европы с точки зрения поставок природного газа. Кроме того, односторонние санкции США против «Северного потока — 2» подорвали бы трансатлантическое согласие в части стратегии санкционного режима в отношении России».

За этими дипломатическими формулировками скрывается многое. До сих пор немецкие власти старались напрямую не выражать свое недовольство политикой Варшавы, чтобы не подставляться под обвинения в «высокомерии» и в очередной выслушивать напоминания о зверствах нацистов против поляков во время Второй мировой войны. Тем более, что правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) ввела вопрос о компенсациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный гитлеровской оккупационной администрацией, в дискурс современных немецко-польских отношений. Мнение Берлина выражали союзные ему политики в различных странах Европейского союза, представители Европейского парламента или Европейской комиссии. Максимум, что позволяли себе немцы от собственного лица, это комментарии судейского сообщества Германии и то сугубо относительно судебной реформы в Польше, затрагивающей интересы их польских коллег.

Выступление Рота — это новый этап, когда Берлин открыто критикует внешнеполитические шаги, предпринимаемые Польшей. И Варшава ответила. В той же Rzeczpospolita выступил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович. Он сообщил, что дискуссия по поводу «Северного потока — 2» и перспектив введения санкций против его участников говорит о «поддержке, которую и Польша, и США оказывают Европейской комиссии, что наглядно указывает: этот проект противоречит принципам европейского права, политике безопасности и диверсификации поставок. К сожалению, Германия снова заблокировала обсуждение в Совете ЕС проекта газовой директивы (в случае ее принятия газопроводы, проходящие по морскому дну, будут подчиняться положениям третьего энергетического пакета ЕС — С.С.), хотя эту инициативу поддержали десять стран… Как показывает наша позиция по газовой директиве, мы, как и США, болеем за европейские интересы».

Однако напомним, что в ходе переговоров между Трампом и Дудой в Вашингтоне, американский президент заявил, что Белый дом не собирается вводить санкции против «Северного потока — 2». По мнению киевской газеты «Зеркало недели», вполне вероятно, «что в Вашингтоне выполнили домашнюю работу и выяснили, что санкции против участников проекта и его блокировка могут вызвать политический кризис в и без того непростой коалиции во главе с Ангелой Меркель — и это на фоне недавних сообщений СМИ о росте популярности «Альтернативы для Германии». В случае досрочных выборов не факт, что в Германии не придут к власти пророссийские силы, и тогда уж точно ущерб трансатлантическому единству будет нанесен непоправимый». Похоже, что в Варшаве кое-то понимает, как опасно перегибать палку. По крайней мере, глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский на пресс-конференции по возвращении из США заверил присутствующих, что Польша никогда не добивалась от американцев санкций против «Северного потока — 2».

Она лишь «представляла аргументы о том, что газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Европы», а уж какие выводы Вашингтон «сделает из наших аргументов — это его суверенное решение». Да и сам Чапутович теперь утверждает, что проблемы с Москвой связаны с потенциальным «ущербом собственной безопасности» Польши в военной плоскости. То есть, газопроводные дела выведены за скобки. Что, кстати, признали в Киеве, где еще за несколько дней до известного заявления Трампа во время встречи с польским президентом глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что «битва против «Северного потока — 2» уже проиграна». Вопрос в том, последуют ли за вслед этим кадровые выводы в Варшаве. В глазах польского общественного мнения «виновным» может оказаться Дуда и, возможно, Чапутович, которого в январе сего года во время номинации на пост министра иностранных дел некоторые издания связывали с президентской командой.

В ноябре в Польше пройдут выборы в местные органы власти, после этого в PiS можно ждать общего «разбора полетов» по итогам года. Как бы в начале 2019 года в здании МИД Польши не появился новый хозяин, который будет реализовывать новую внешнеполитическую доктрину.