Премьер-министр Испании находится в недельной поездке по Северной Америке

Оттава, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес в сопровождении супруги Бегоньи Гомес начал свой недельный тур по Северной Америке с визита в Канаду, пишет газета EL País 24 сентября.

Целью поездки Педро Санчеса является укрепление его роли прогрессивного лидера. Он хочет воспользоваться спадом популярности социалистов в странах Европы, чтобы завоевать международное пространство и укрепить свои позиции в деликатный момент своего пребывания у власти, пишет издание.

В Канаде он встретился со своим единомышленником — премьер-министром Джастином Трюдо, защитником толерантности, миграции, феминиста и окружающей среды. 23 сентября Санчес и Трюдо провели публичный диалог в рамках Глобального прогрессивного форума.

В беседе они коснулись вопроса Каталонии, и Трюдо выразил надежду, что Испания решит проблему каталонского сепаратизма, уважая «Конституцию, права человека и свободу выражения». Канада имеет подобный опыт — в 1995 году в канадской провинции Квебек проходил референдум о независимости.

Из Канады Педро Санчес отправится в Нью-Йорк, где посетит заседание Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с кубинским лидером Мигелем Диасом-Канелем. Супруга Санчеса Бегонья Гомес имеет свою повестку — ее ждет встреча с первой леди США Меланьей Трамп.

Санчес примет участие в саммите по климатическому вопросу, а завершит свою поездку посещением Силиконовой долины в Калифорнии.

Читайте также: ABC обнаружила плагиат в диссертации премьер-министра Испании

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время испанская оппозиция ведет масштабную кампанию против главы правительства: он обвиняется в использовании плагиата при написании своей докторской диссертации по экономике. Аналогичные обвинения в этом месяце уже стоили должности министру здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Испании отказались обнародовать стоимость поездки Санчеса на концерт