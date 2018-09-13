ABC обнаружила плагиат в диссертации премьер-министра Испании

Мадрид, , 09:28 — REGNUM Действующий глава правительства Испании Педро Санчес использовал плагиат в своей докторской диссертации, защищенной в ноябре 2012 года в университете Камило Хосе Села, пишет газета ABC 13 сентября.

Издание получило в свое распоряжение копию текста докторской диссертации Санчеса «Инновации испанской экономической дипломатии: анализ государственного сектора (2000−2012 гг.)» и провело исследование с помощью компьютерных программ. Были выявлены десятки нарушений, которые, по мнению нескольких университетских экспертов, составляют «недостаток академической целостности».

Кроме того, в тексте были обнаружены полностью скопированные у других авторов абзацы. Также Санчес вставил в содержание две свои старые опубликованные научные статьи, написанные совместно с другим учёным, и использовал заимствования из материалов официальных отчетов без кавычек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября вынуждена была уйти в отставку министр здравоохранения Испании Кармен Монтон, поскольку ее уличили в плагиате при написании магистерской работы. Педро Санчес выступил в защиту Монтон перед парламентом.

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