National Interest: Для США Сирия — «дохлый номер»

Дамаск, , 08:40 — REGNUM На момент прихода Дональда Трампа в Белый дом политика США в Сирии носила не просто провальный характер, она была катастрофой: Вашингтон смог лишь распалить ожидания противников официального Дамаска, что привело к затягиванию конфликта и увеличению количества жертв, а также к закреплению за США репутации не только безрассудного, но и безответственного игрока. Поэтому будущий президент имел полное право критиковать своего предшественника Барака Обаму за его сирийский курс.

Теперь же, после того как ряд официальных лиц администрации США заявил о том, что спешки в выводе американских войск нет, можно говорить о том, что Трамп встал на тот же курс в Сирии, что его предшественник. Это решение — ошибка, поскольку вооруженный конфликт в Сирии подходит к концу, а у Вашингтона нет инструментов для изменения ситуации в свою пользу без риска спровоцировать столкновение с другими державами, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.

Так, Вашингтон угрожает военной силой в случае применения Дамаском химического оружия, а также планирует, по всей видимости, расширить контингент американских военных на юго-востоке арабской республики, поблизости от границы с Ираком. В Вашингтоне также надеются во взаимодействии с курдами на севере страны лишить, с одной стороны, Тегеран возможности проникать в другие части Сирии, с другой, — добиться свержения Асада, перекрыв ему доступ к человеческим и иным ресурсам региона, прежде всего к нефти.

«Такие операции незаконны как в рамках американского, так и международного права. Конгресс не давал своего одобрения на вторжение США в Сирию для свержения законного и легитимного — пусть и враждебно настроенного — правительства», — подчеркивает автор.

«Не были одобрены и любые действия, направленные на срыв взаимодействия альянса между Дамаском и другими законными и легитимными правительствами, в том числе с Ираном», — продолжает Бендоу.

Непонятны и причины, по которым Вашингтон должен следовать этим курсом: Сирия не угрожает ни США, ни Израилю, более чем способному сдержать Дамаск. Жестокие авторитарные правительства — вещь неприятная, но не такая уж редкая на Ближнем Востоке. К тому же многие такие правительства — Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция — являются союзниками США.

«В любом случае сложно себе представить, каким образом администрации удастся преуспеть», — отмечает автор, посетивший недавно Сирию, в том числе Хомс и Алеппо.

«Процесс восстановления будет идти мучительно медленно, но война в этих городах окончена. Режим Асада надежно там все контролирует. Он не уйдет лишь потому, что этого от него ждет Вашингтон», — добавил Бендоу.

Также не стоит ожидать, что Москва, заплатившая высокую цену за сохранение сирийского правительства, откажется от своего союзника. Кремль едва ли будет рисковать своими приобретениями лишь для того, чтобы сделать приятно США в обмен на какие-то маловероятные обещания, вроде снятия санкций. К тому же Москва не так многое может сделать для того, чтобы заставить Сирию поступать так, как нужно Белому дому. У России еще меньше рычаг давления на Иран, чьи войска находятся в Сирии по приглашению правительства Асада. Едва ли и курды, которых США, по сути, бросили на произвол судьбы, когда на них напала Турция, будут делать за Вашингтон его грязную работу.

США, у которых в Сирии поставлено на карту не так много, хотят диктовать то, каким будет будущее арабской республики. В Вашингтоне хотят лишить — частично или полностью — другие страны, которые в гораздо большей степени заинтересованы в происходящем в Сирии, возможности влиять на ситуацию в республике. Или попросту их оттуда выдавить. Политики в Вашингтоне страдают несбыточными фантазиями.

«Даже если бы цели США носили реалистический характер, приобретения от этого едва ли стоили вложенных сил», — отмечает автор.

«Администрации как Обамы, так и Трампа живут в мире фантазий, когда дело касается Сирии», — добавил он.

Тем не менее самый значительный риск американского вмешательства связан с тем, что он может привести к военному столкновению. В частности, развивая наступление на курдских союзников США, Турция грозила вторгнуться в те районы, где находились американские войска. Если же Вашингтон решить напасть на сирийскую армию, Москва может прийти на защиту своего союзника, в том числе ударив по союзникам Вашингтона в регионе. И на фоне того, насколько незначительны интересы США в арабской республики, Вашингтон будет рисковать многим, чтобы получить малое.

Разрешение ситуации в Сирии в своих интересах всегда было не по силам США, что бы ни говорили сторонники вторжения. Сегодня администрация США, заключает автор, создает плачевное впечатление, не имея ни рычага влияния, ни возможности изменить что-либо в Сирии, надеясь, что сможет изменить ситуацию лишь с помощью риска военной конфронтацией с большим числом враждебных держав из-за минимальных приобретений. Кандидат на пост главы Белого дома Трамп никогда бы не согласился на такую политику, поэтому уже президенту Трампу стоит вспомнить, зачем он избирался в Белый дом.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что сирийская оппозиция, находящаяся в провинции Идлиб, должна быть частью политического урегулирования сирийского конфликта.

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