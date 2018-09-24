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Эрдоган: сирийская оппозиция должна участвовать в политическом процессе

Политика

Есть разные взгляды на так называемую умеренную оппозицию, но наши взгляды самые правильные

Эрдоган: сирийская оппозиция должна участвовать в политическом процессе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 24 сентября 2018, 08:17 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийская оппозиция в провинции Идлиб должна быть частью политического урегулирования конфликта, сообщает 24 сентября Anadolu.

Глава турецкой республики подчеркнул, что приоритетом Анкары как и прежде остается безопасность мирного населения, соблюдения зон деэскалации конфликта, а также права так называемой умеренной оппозиции.

«Могут быть разные взгляды на деятельность умеренной оппозиции, но мы считаем, что она должна оставаться частью политического процесса», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Турция наряду с Россией и Ираном, играет активную роль в урегулировании сирийского конфликта. Роль Анкары обусловлена тем, что она имеет влияние на некоторые группировки, которые ведут борьбу с правительством Сирии.

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