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Путин, Трамп и популизм — вот основые угрозы ЕС, считает Манфред Вебер

Политика

Манфред Вебер рассматривается как самый серьезный претендент на пост главы Европейской комиссии

Берлин, 24 сентября 2018, 08:38 — REGNUM  Президенты России и США имеют своей целью ослабление Европейского союза (ЕС), уверен претендент на пост председателя Европейской комиссии от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. Об этом он заявил в интервью испанской газете ABC, опубликованном 24 сентября.

«Это исторический момент для ЕС. Нам угрожают извне, вы видите, что делают [Владимир] Путин и Дональд Трамп. Они не одинаковы идеологически, но оба намерены ослабить ЕС. А внутри мы имеем экстремизм и популизм. Вот почему мы должны начать новую главу для Европы», — сказал Вебер.

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Как сообщало ИА REGNUM, немец Манфред Вебер объявил о выдвижении своей кандидатуры на ключевой европейский пост 5 сентября. До сих пор никто из его коллег по ЕНП не сделал аналогичного шага. Кандидат от самой влиятельной в Европарламенте партии ЕНП будет утвержден на съезде в ноябре.

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Европейские выборы — 2019
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