Кандидат на пост главы Еврокомиссии: «Я не немец, я политический лидер»

Брюссель, , 15:35 — REGNUM Лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер, первым из соискателей заявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя Европейской комиссии, рассказал о своем видении европейской политики в интервью испанскому изданию El País.

В ходе беседы корреспондент отметил, что к Веберу уже приклеился ярлык «кандидата от [канцлера Германии Ангелы] Меркель». Не опасается ли он, что это приведет к низкой поддержке его кандидатуры в Италии, Польше, Греции или самой Германии?

«Я думаю, что нам нужен общий европейский дух и перестать говорить в первую очередь о национальных интересах. И нам нужно больше, чем когда-либо, выстраивать мосты. Я позиционирую себя не как кандидат-немец, а как политический лидер. Я уже организовал свою парламентскую группу. Мы — самая объединенная группа с точки зрения согласованности, и мы вносим большой вклад в законодательный процесс. У нас слишком много политических сил и лидеров, которые стремятся к разделению или углубить трещины в Союзе. Я хочу быть политиком, который объединяет. Я сделал это на уровне группы, и теперь я хочу сделать это на более высоком уровне», — ответил Вебер.

На вопрос о том, готов ли он сотрудничать с такими правыми партиями, как итальянская «Лига» или Австрийская партия свободы, Манфред Вебер ответил, что необходимо перестать обвинять других и начать слушать друг друга. По его словам, работа политиков — уметь достигать понимания.

Как сообщало ИА REGNUM, Манфред Вебер, вице-председатель немецкой партии Христианско-социальный союз, заявил о своем выдвижении от ЕНП 5 сентября. Партия выберет своего кандидата из подавших заявку на съезде 7−8 ноября.

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