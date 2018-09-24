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Фургал призвал власти Хабаровского края к совместной работе «на людей»

Политика

Второй тур выборов главы региона состоялся 23 сентября

Фургал призвал власти Хабаровского края к совместной работе «на людей»
Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Хабаровск, 24 сентября 2018, 07:42 — REGNUM  Представитель ЛДПР Сергей Фургал, который одержал победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, обратился к действующей власти с призывом «отбросить в сторону все недоразумения, недочёты и противоречия».

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«Я всем предлагаю и говорю: давайте начнём работать на Хабаровский край, на людей», — сказал Фургал.

Он также добавил, что вступит в должность с новым штатным расписанием для правительства региона, но о конкретных кадровых перестановках журналистам он пока не сообщил. Не назвал новый глава региона и имена кандидатов в сенаторы от края.

Ранее по теме: Победу на выборах губернатора в Хабаровском крае одержал Сергей Фургал

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов губернатора Хабаровского края состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов победу одержал Сергей Фургал (ЛДПР). За него проголосовали 69,62% избирателей. Действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрал 27,91% голосов. Явка превысила 47%. В ЦИК РФ признали выборы состоявшимися, нарушений, которые могли бы привести к признанию их недействительными, зафиксировано не было.

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края-2018
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