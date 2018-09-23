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«Никому не нужно было повторения ситуации Приморья»

Политика

«Но надо понимать, кто такие братья Фургал, и каково их происхождение», — заявляет руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова

Хабаровск, 23 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  В Хабаровском крае проходит второй тур губернаторских выборов, в котором соперничают действующий губернатор Вячеслав Шпорт, поддерживаемые «Единой Россией» и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

К 15 часа местного времени (08:00 мск) явка избирателей в Хабаровском крае на 15:00 составила 34,78%. Наблюдатели и представители крайизбиркома фиксируют большое количество жалоб на ход голосования с обеих сторон.

«Для внешнего наблюдателя ситуация может показаться странной, но надо понимать, кто такие братья Фургал и каково их происхождение. Понятно, что многие политики в российских регионах имеют подобное прошлое, надо было родиться уже в 90-е, чтоб его избежать. Поэтому с одной стороны, для них допустимо договариваться о возможном будущем партнерстве, в случае победы Вячеслава Шпорта, а другой рукой нарушать эти договоренности на выборах, прибегая к привычным методам, к использованию денег для подкупа избирателей», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

«Никому не нужно было повторения ситуации Приморья, и об этом все активно договаривались, в надежде, что выборы останутся чистыми, но, как говорится, «честное купеческое слово» — теперь не наше дело», — подчеркнула Екатерина Соколова.

Напомним, кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Хабаровского края имеет трех братьев. Старший брат — Вячеслав Фургал, политик, депутат Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР. Два других брата — политики в Амурской области. Алексей Фургал является депутатом Законодательного собрания Приамурья, Юрий Фургал — депутат города Зеи. Все братья состоят в ЛДПР.

Читайте ранее: Политолог: «ЛДПР в Хабаровском крае «пустилась во все тяжкие»

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края-2018
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