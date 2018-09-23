Политолог: «ЛДПР в Хабаровском крае «пустилась во все тяжкие»

Хабаровск, , 10:53 — REGNUM В Хабаровском крае проходит второй тур губернаторских выборов, в котором соперничают действующий губернатор Вячеслав Шпорт, поддерживаемые «Единой Россией» и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

К 15 часа местного времени (08:00 мск) явка избирателей в Хабаровском крае на 15:00 составила 34,78%. Наблюдатели и представители крайизбиркома фиксируют большое количество жалоб на ход голосования с обеих сторон.

«Еще вчера была информация о том, что в Хабаровском крае ЛДПР активно нарушала закон, в частности, агитировала за своего кандидата, распространяла информационные материалы и видеоролики. И сегодня поступает информация, что продолжается агитация, несмотря на то, что сегодня непосредственно день голосования. Есть информация, что оказывается давление на глав районов, и поступило заявление от главы Комсомольского района на угрозы в его адрес. Есть информация, что идет подвоз избирателей, что имеет место мотивированное, оплаченное голосование», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова

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«ЛДПР в Хабаровском крае «пустилась во все тяжкие», и то, что мы сейчас наблюдаем, напоминает 90-е годы. Полное впечатление, что с них соскоблился налет цивилизованности и законности, и они, как в лихие 90-е, «поскакали», — подчеркнула Анна Федорова, — Но там есть наблюдатели, юристы, с нарушениями ведется борьба. Но думаю, что мы еще много интересного услышим сегодня о происходящем в Хабаровском крае».

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