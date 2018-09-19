78-летний единоросс сохранил пост спикера парламента Хакасии

Абакан, , 14:19 — REGNUM В Хакасии 19 сентября состоялась первая сессия Верховного совета (парламента) республики нового, седьмого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, на сессии были избраны руководители комитетов, комиссий, а также председатель Верховного совета и его заместитель.

Пост спикера сохранил 78-летний единоросс Владимир Штыгашев, который впервые возглавил Верховный совет Хакасии в 1992 году. За него отдал свои голоса 31 депутат, 16 проголосовали против. Коммунист Вячеслав Тутатчиков получил в свою поддержу 18 голосов депутатов, против проголосовали 26 человек.

Первым заместителем председателя Верховного совета стал единоросс Юрий Шпигальских.

Глава Хакасии Виктор Зимин поздравил парламентариев с началом работы.

«Вы недавно прошли серьёзные испытания доверием избирателей. 511 зарегистрированных кандидатов доказывали перед жителями республики своё право стать депутатами Верховного совета. И только пятьдесят человек в непростой и честной борьбе это право отстояли и заслуженно получили депутатский мандат», — заявил Зимин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хакасии состоялись выборы депутатов Верховного совета седьмого созыва. В региональный парламент были избраны представители семи политических партий — «Единой России» (17 мандатов), КПРФ (16 мандатов), ЛДПР (девять мандатов), «Справедливой России» (два мандата), «Коммунистов России» (два мандата), «Патриотов России» (один мандат), «Пенсионеров России» (один мандат), а также два самовыдвиженца.

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Справка: Владимир Штыгашев родился 18 октября 1939 года в селе Таштып Хакасской автономной области. В 1965 году окончил Томский государственный университет (юрист); в 1975 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного совета Хакасии первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого созывов.