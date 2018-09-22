Тревожный сентябрь: экстремисты атакуют дипмиссии Ирана

Москва, , 14:13 — REGNUM Сентябрь 2018 года ознаменовался для Ирана усилением террористических атак. Почему именно сейчас было осуществлено несколько террористических нападений на дипломатические представительства Ирана за рубежом и какой ответ дал Иран на эти действия, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

В городе Басра (южный Ирак) протестующие подожгли иранское консульство. Причиной их выступления сами протестующие назвали отсутствие услуг и рабочих мест, почему-то целью атаки был выбран именно Иран, а не доведшие Ирак своей агрессией до плачевного состояния США. Впрочем, расследованиепоказало, что инициаторами выступления стали активисты распущенной партии Баас, истинной целью которых было ухудшение дружеских отношений между Ираном и Ираком.

По материалам иранских спецслужб, увидевших свет еще летом 2014 года, стала известна роль иракских офицеров-баасистов в формировании военной составляющей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно сговор этих представителей Баас со спецслужбами США и Израиля дал толчок к формированию экстремистских группировок халифатистов. Помимо атаки 7 сентября, нападению также подверглось посольство Ирана во Франции: 14 сентября нападавшие, которых не смогла задержать французская полиция, атаковали дипмиссию, сожгли флаг Ирана и бросали в здание камни; а 17 сентября антииранский акт произошел в Афинах — на сей раз отметились члены анархистской группы «Rouvikonas», забросавшие территорию и здание иранского посольства бутылками краски. Почему эти события сконцентрировались в сентябре?

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