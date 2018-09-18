Иран в сентябре: военная решимость при неопределённости в правительстве

Сергей Шакарянц, , 19:13 — REGNUM

В сентябре силы, враждебные Ирану, организовали целый ряд террористических атак против этой державы. Объектами нападений стали дипломатические представительства Ирана в зарубежных странах. И это сильно беспокоит. Иран не из тех государств, которые «прощают» обидчиков — многие тысячи лет истории приучили иранцев не спускать наглости врагам. Вместе с тем продолжается «утряска» ситуации внутри Ирана, вызванная тем, что в иранском обществе растёт неудовлетворённость тем, что правительство продолжает оставаться в руках условных «реформистов», чей курс на переговоры с США по ядерной проблеме был провален просионистской политикой американского президента Дональда Трампа, а сейчас — кривлянием ряда европейских кругов, уже по сути принявших диктат Вашингтона в отношении Ирана. Впрочем, обо всём — по порядку.

Итак, 7 сентября некие протестующие ворвались в иранское консульство в иракском южном (на 90% шиитском) городе Басра, подожгли его в рамках демонстраций против отсутствия услуг и рабочих мест, в ходе которых были разграблены и сожжены несколько правительственных зданий. Протест не был массовым — но, тем не менее, нападение, так сказать, было успешным. Иракские сотрудники службы безопасности объявили общегородской комендантский час в Басре (с населением в 2 млн человек), предупредив, что «все, кто находится на улице», будут арестованы. Сейчас ситуация в Басре спокойная, более того — шиитские милиции усиленно разыскивают всех, кто участвовал в позорной акции. Ведь в поствоенных городах Ирака сейчас требовать какие-то бесплатные услуги, да ещё и — сотни тысяч рабочих мест, это просто провокация, к тому же какое отношение к «непоспешности» иракского руководства имеют иностранные государства, да ещё Иран, который непосредственно помогал в войне против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также организовывал оказание гуманитарной помощи иракцам со стороны шиитских благотворительных фондов? Но 9 сентября кое-что прояснилось. Председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматолла Фалахатпише заявил, что это именно остатки распущенной партии БААС, которые недовольны дружескими связями между Тегераном и Багдадом, возглавили недавнюю атаку на консульство Ирана в Басре, сообщил ресурс Fars News: «Нападение на иранское консульство в Басре стало политическим шагом во главе с членами БААС, которых можно определить и, конечно же, иракское правительство должно компенсировать это нападение в духовных и материальных аспектах». Он подчеркнул, что нападение на консульство Ирана противоречит международным правилам и конвенциям, и добавил: «Естественно, иракское правительство несёт ответственность за защиту иранского консульства и посольства. При таких обстоятельствах, когда Иран и Ирак пользуются особыми связями, экстремистские силы пытаются навредить отношениям через расширяющиеся разногласия, и поэтому обе стороны должны проявлять бдительность».

Давайте вспомним, что ещё летом 2014 г. спецслужбы Ирана поведали миру, что военным крылом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали бывшие офицеры-члены БААС времён Саддама Хусейна, вступившие в сделку со спецслужбами США и Израиля. В своём большинстве сунниты, такие офицеры-баасисты, конечно, не могут смириться с тем, что в постсаддамовском Ираке продолжают курс на внутригосударственную консолидированность, в связи с чем, по новой иракской Конституции, правительство всегда возглавляет шиит-араб, а президент представляет суннитскую общину, но выбирается именно представитель курдов-суннитов Северного Ирака. Свидетельства депутата Фалахатпише показали, что после разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северном Ираке, после освобождения Мосула, Киркука, Ниневии (Найнава) и других североиракских городов, сунниты-баасисты пытаются «растормашить» шиитский Южный Ирак. Для этой категории иракских граждан, — Иран, конечно, враг, ибо иранские военные советники, а порой — и иранские спецназовцы из подразделений «Кодс», «Саберин» и «Нохед», положили конец их планам и надеждам с помощью спецслужб США и Израиля вернуть себе прежнее господствующее положение в Ираке. «Кодс» и «Саберин» — это отряды сил быстрого реагирования как высокомобильные подразделения легкой пехоты КСИР Ирана. В последние годы были основными ударными отрядами в борьбе с антииранскими курдскими боевиками в западных иранских останах (провинциях), в Систане-Белуджистане — с исламскими фундаменталистами-беллуджами (из организаций типа террористической «Джиндуллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и т.д.), в 2014−18 гг. представители этих подразделений часто помогали патриотическим кругам Сирии и Ирака воевать с террористическим «интернационалом», начиная с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Нохед» же — это 65-я бригада спецчастей ВДВ вооружённых сил Ирана, также имеет громадный опыт войны с террористами в Сирии и Ираке. Так что, думается, теперь понятно, что в Ираке найти «благодатную почву» для осуществления антииранского террористического акта спецслужбы США и Израиля могли именно среди тех, кто в предыдущие годы «получал по зубам» от военнослужащих Ирана…

Понятно, что из-за инцидента от 7 сентября отношение Ирана к фактору важности сохранения своего влияния во всём Ираке не изменилось. 12 сентября посол Ирана в Багдаде Эррадж Масджиди, как сообщало агентство ISNA, заявил, что нападение на консульство Ирана в иракской Басре не повлияет на «стратегические и дружеские отношения» между двумя странами. Масджиди далее сказал, что этот инцидент не повлияет на коммерческие связи между двумя соседями, ибо те, кто поджёг иранское консульство в Басре, не имеют никакого отношения к Ираку, и что общие враги Ирана и Ирака пытаются ослабить отношения между двумя соседями. Тут же представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми осудил политику США в регионе в связи с беспорядками в Басре и заявил: «Политика этой страны в Ираке не привела к какой-либо стабильности и спокойствию… недавние потрясения в Ираке, в том числе нападение на здание консульства Ирана в Басре и сжигание иранского флага, являются результатами такой политики». Кассеми ещё раз обвинил США в создании экстремистских групп, которые пропагандируют насилие, сообщал ресурс Mehr News.

14 сентября имело место нападение уже на посольство Ирана во Франции. На следующий день Иран официально раскритиковал отказ французской полиции действовать быстро, чтобы защитить дипломатические здания Ирана. По свидетельству Тегерана, полиция медленно добралась до места происшествия после звонка из посольства Ирана, сообщившем, что нападавшие атаковали дипломатическую миссию, сожгли флаг Ирана, бросали камни в здание и наносили урон. Как пишет 17 сентября газета Tehran Times, иранский законодатель Мохаммад Дехган, который является членом парламентской группы дружбы Иран-Франция, призвал МИД Ирана пригласить посла Франции в Тегеран для дачи объяснений: «Посол Франции в Тегеране Франсуа Сенемауд должен быть вызван и предоставить гарантии безопасности посольства Ирана в Париже». Он отметил, что согласно международным дипломатическим конвенциям, французское правительство отвечает за защиту иранского посольства и дипломатов. Дехган также сказал: «Франция представляет себя как свободная страна, но превратилась в безопасную гавань для террористических групп, таких как организация «Моджахеддин-е хальк» и «Комола». Двойные стандарты французского правительства послужили основанием для того, чтобы террористические организации находились во Франции и замышляли заговоры против Исламской Республики». «США и Франция поддерживали ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группы. Таким образом, поражения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на поддержку США и европейских стран, дискредитировали Францию, — далее продолжал депутат. — Кажется, Франция стремилась отомстить Исламской Республике за свои поражения в Ираке и Сирии, и поэтому она сотрудничала с террористической группой «Комола» и молчала о террористических действиях этой группы».

17 сентября — новый антииранский теракт, на сей раз в Афинах. Рано утром в 6:00 понедельник члены анархистской группы «Rouvikonas» напали на иранское посольство в Афинах с бутылками краски. Нападавших было 10 человек, прибыли на мотоциклах в зелёный афинский пригород Психико, забросали территорию и здание иранского посольства и скрылись после нападения. Греческая полиция не вмешивалась, никаких арестов произведено не было. И Тегеран намерен требовать от Греции объяснений на официальном уровне. Как и в случае с парижским терактом, Иран хочет знать, по какой причине не вмешивались греческие правоохранители и т.д. А «Rouvikonas» — это некая новая экстремистская курдская группа, которая ранее также совершила нападения на офисы турецких авиакомпаний в Афинах, сообщает Mehr News. Наверняка можно ожидать со стороны Тегерана в адрес Греции схожие обвинения — и в двойных стандартах в том числе. Согласимся — у иранской стороны есть основания предполагать, что невмешательство французских и греческих полицейских было санкционировано именно властями этих стран. И сделано это было по сговору с США и Израилем.

Франция и Греция — увы, давно уже не независимые страны. Мы уж ставили в известность, что Париж фактически присоединился к массированному прессингу США против Ирана и пытается «убедить» Тегеран согласиться на «переговоры» с Западом по вопросу о ракетных вооружениях Ирана. Греция же после известного дефолта находится под почти прямым внешним управлением. К сожалению, такова суть «демократии Запада» — страны и нации лишаются суверенитета, остальное — лишь игра для обмана «внутреннего потребителя», не более того. Но всё-таки что-то должно было существенно напугать Запад и Израиль — к чему санкционировать террористические атаки на иранские диппредставительства, если, казалось бы, есть, пусть и минимальная, возможность встретиться и пообщаться, хотя бы в кулуарах традиционной сентябрьской Генассамблеи ООН? Вот 17 сентября официальный представитель МИД Ирана Б. Кассеми подтвердил: да, президент ИРИ Хасан Роухани обязательно примет участие в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (открылась 18 сентября). Позицию Ирана никакие террористические угрозы и шантаж не поколеблют — Тегеран это наглядно доказывает многие десятилетия. Но тем не менее в разные промежутки времени какие-то контакты между Ираном и его непримиримыми противниками, в частности США, при посредничестве то Швейцарии, то — даже Саудовской Аравии, бывали. И, в сущности, достижение Соглашения об иранском атоме 2015 г. (JCPOA) — это был результат именно того, что, несмотря на радикально противоположные позиции, тем не менее переговоры шли. Конечно, ситуация изменилась после майского волюнтаризма Д.Трампа. Но в то же время тому же ЕС Иран «продлил дэдлайн» до 4 ноября — европейцы пока имеют примерно месяц, чтобы конкретно ответить Тегерану: берёт ли на себя ЕС бремя по покрытию «неустоек» из-за выхода США из JCPOA.

Были два заявления после теракта в Басре — вначале 10 сентября главный военный советник верховного лидера Ирана, бывший главком КСИР генерал Ехия Рахим Сэфэви предупредил, что иранские вооружённые силы будут преследовать врагов в нескольких километрах от национальных границ, в случае малейшей агрессии. Углубляться иранцы будут на столько, сколько будет необходимо. Его заявление появилось на следующий день после того, как КСИР подтвердил нанесение ракетных ударов по штаб-квартире террористической группировки «Курдистанская демократическая партия — Иран» (KDP-I) в районе Иракского Курдистана, пообещав более жёсткий ответ, если террористические атаки продолжатся, сообщал ресурс Fars News. Генерал Сэфэви также заявил, что Иран выйдет победителем из экономической войны, начатой США. На следующий день с предупреждениями выступил уже и начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал Мохаммад Хоссейн Бакери. Как писала Tehran Times, по его словам, вооружённые силы Ирана не будут молчать, если враги продолжат вынашивать заговоры. Газета отмечала, что заявления генерала Бакери также связаны с комментарием по поводу разгрома курдских террористов из KDP-I в Северном Ираке. «То, что произошло в последнее время, мощная акция, это не было чем-то маленьким. Ракетный потенциал Ирана был продемонстрирован только частью. Это была демонстрация мощи Ирана в проектировании, координации и стратегии», — сказал Бакери, пишет Tehran Times. Он охарактеризовал ракетный удар как «сокрушительный ответ» Ирана террористам. Генерал Бакери призвал чиновников в Багдаде и Эрбиле (Арбеле), либо передать террористов Ирану, либо изгнать их: «Официальные лица Курдистана и иракского правительства должны передать террористов Ирану, и если они не могут этого сделать, они должны изгнать этих террористов».

Теракт в Басре от 7 сентября «неким образом» совпадал с террористическими вылазками против Ирана в его западных останах. И именно ракетные удары Ирана по базам и штабам террористов стали, тем более будучи прокомментированы генералами Сэфэви и Бакери, причиной, заставившей США и Израиль волноваться не только за своих подопечных — курдских боевиков в Иракском Курдистане, но и… за свои диверсионно-разведывательные базы в северном Ираке. А, возможно, что и не только в северном Ираке. Что означают слова Бакери? То, что иранские ракетные силы в состоянии лететь и уничтожать установленные цели и на более отдалённые от Ирана расстояния, чем Иракский Курдистан. Более того, есть что показать Ирану и по «стратегической мощи», то есть есть ракетные вооружения, готовые стартовать и в направлении целей, расположенных в 2 тыс. и более километров от Ирана. Советник верховного лидера Исламской революции в Иране по вопросам обороны, экс-министр обороны бригадный генерал Хоссейн Дехган заявил интервью российскому RT, что ракетная мощь Ирана не подлежит обсуждению, «поскольку речь идет о независимости страны», отмечало агентство IRNA. И не случайно, что в сентябрьские дни иранские СМИ напомнили, что с сентября 2017 г. у Ирана на вооружении новая баллистическая ракета «Хорремшехр», способная нести несколько боеголовок, и с дальностью полёта до 2 тыс. км. И тут же — слова генерала Сэфэви, означающие, что отныне Иран официально будет преследовать врагов за пределами своих границ. Понятно, что и в прежние годы иранцы не были особо уж сдержанными, когда было нужно продемонстрировать силу и решимость. Как действуют иранские силы вторжения, на себе испытали не только курды Ирака, но и Пакистан, и даже — Азербайджан. Но сейчас генерал Сэфэви, по сути, легитимизировал применение иранской военной силы вне Ирана, чего раньше иранская сторона особо не афишировала. В условиях непрекращающихся угроз и шантажа США и Израиля, как мы видим, Тегеран жёстко даёт понять, что ни с кем не будет церемониться.

В связи с заявлениями генералов Сэфэви и Бакери обратим внимание на заявление нынешнего командующего КСИР генерал-майора Мохаммада Али Джафари в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Манар»: «Все те, у кого есть силы, базы и оборудование в радиусе 2000 км, должны знать, что наши ракеты имеют высокую точность». Джафари подчеркнул, что сегодня КСИР обладает точечными ракетами с дальностью полёта до 2000 км и КСИР предоставил народу и исламскому республиканскому строю уникальную силу, благодаря которой Иран может противостоять мировому империализму. Думается, что понятно, на какие мировые круги намекнул генерал Джафари — это США и Израиль, марионеточные союзники американцев и израильтян. Конечно, Вашингтон и Тель-Авив встревожились не из-за заявлений и ответных угроз иранских военачальников. Их встревожил уровень заявлений, как и то, что предупреждения из Тегерана последовали именно после ракетных ударов по «курдским прокси-войскам» спецслужб США и Израиля. Ведь американские и израильские опекуны курдов явно их заверяли в том, что базы и штабы в Иракском Курдистане абсолютно засекречены, и иранские спецслужбы и КСИР «не доберутся» до курдов. И вдруг — иранцы и до курдов «добрались», и открыто пригрозили американским и израильским базам на Ближнем Востоке и в других регионах «в радиусе 2000 км» от границ Ирана. Ситуация же «товар подан» налицо! И следуют нападения на иранские посольства на Западе…

Между тем в самом Иране набирает ход перетасовка кадров. И уже всем понятно — не избежать ещё одного (а то и побольше) периода развития «экономики Сопротивления». Значит, не избежать изменения, или даже — падения правительства «реформистов». Уже 10 сентября председатель фракции «реформистов» в парламенте Ирана «Омид» Мохаммад Реза Ареф извинился перед народом за недостатки администрации президента Хасана Роухани в управлении экономикой, а также в проведении реформ: «Мы приносим извинения людям за эти проблемы, потому что мы привели к власти администрацию, которая не хочет или не может реализовать намерения реформистов», сообщала Tehran Times. Однако, продолжал он, решение поддержать выдвижение на пост президента Хасана Роухани в 2013 и 2017 гг. было правильным, подчеркнув, что «реформисты» не сожалеют о своем решении. Ну, не нам судить — известно, что критики экономического курса нынешнего правительства Ирана во главе с Х. Роухани, наоборот, обвиняют его в проведении именно реформистской программы, что и стало причиной нынешних проблем в экономике и социальной сфере страны. А заявление министерства информации и разведки Ирана от 15 сентября, в котором говорится, что члены компании, создавшей финансовую пирамиду, были арестованы за попытку незаконного перевода иностранной валюты из страны, на наш взгляд, ещё больше убедит иранцев в том, что это именно благодаря «реформистам» в Иране пошли «расцветать» типичные образчики западной «либеральной демократии». Силы министерства информации и разведки арестовали 18 лидеров и активных членов незаконной компании, создавшей финансовую пирамиду под названием «Financial» в провинциях Фарс и Хормозган, говорится в заявлении, сообщает Mehr News. В заявлении также говорится, что физические лица пытались незаконно перевести валюту из страны и что это дело будет передано судебным органам. Министерство также призвало население сообщать о таких случаях.

Действительно, президент Роухани меняет вот уже которого по счёту советника — на днях одним из новых советников (по денежно-кредитным и банковским делам) стал бывший управляющий центробанком Ирана Валиолла Сеиф, сообщал ресурс Tasnim News. Бывший министр труда Ирана Али Рабийи и секретарь кабинета министров Мохсен Гаджизаде являются основными кандидатами на пост представителя правительства, сообщало ISNA со ссылкой на информированный источник. Источник также рассказал, что правительство скоро назовёт нового представителя правительства. Укажем, что 9 августа Рабийи был отстранён с должности министра труда, когда он не смог обеспечить вотум доверия парламента из-за некачественной работы и высокого уровня безработицы. А Гаджизаде служил секретарём кабинета министров с 2013 г., когда он был назначен на должность вице-президентом Эсхагом Джахангири. 31 июля Мохаммад Бакер Нобахт подал в отставку с поста официального представителя правительства под давлением парламентариев. Так что, как видим — с демократией в Иране больше порядка, чем в 99% стран Запада: парламент жёстко контролирует исполнительную власть, а не наоборот. Но очевидно одно — в условиях ужесточения позиций при отстаивании внешнеполитической концепции и «независимости страны», как сказал генерал Дехган, неумолимо будет происходить и сильнейшая коррекция не только состава правительства, но и его стратегии и тактики в экономике и других важнейших сферах.

А теперь — пара слов об отношениях Иран — Россия. К этому вынуждает неожиданное обращение главного советника иранского лидера, экс-министра иностранных дел ИРИ Али Акбара Велайети к теме отношений между айятоллой Сейедом Али Хоссейни Хаменеи и президентом России Владимиром Путиным, во время его выступления и ответов на вопросы, заданные участниками научного семинара по определению стратегической внешней политики Ирана на тему «Взгляд на Восток» в Институте Исламской революции в Тегеране, сообщает 17 сентября Mehr News. Советуем внимательно вчитываться в слова Велайети — они небезынтересны со всех точек зрения. В ходе ответов на вопросы Велайети отверг высказанное в вопросах некоторых участников мнение о том, что идеология не играет роли во внешней политике западных стран: «В мире нет ни одной страны или блока, которые не двигались бы в рамках совокупности устремлений, которые можно назвать причинами или ценностями. Даже США, которые являются пионерами в том, чтобы сделать это неопределённым, особенно в исламских странах третьего мира, являются самой идеалистической страной среди западных людей, и иногда они прямо выражают этот факт. Вы можете видеть, что после преднамеренного или непреднамеренного разрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в этой стране своими собственными людьми или врагами, некоторые умные американцы рассуждали, что это было сделано самими американцами». «Крестовый поход только начался», — сказал Буш-младший, рассказывая о своих тайных намерениях. Этого слова достаточно, чтобы доказать, как они смотрят на нас — на исламский мир. Ранее эссе под названием «Столкновение цивилизаций» еврейского профессора из Гарварда Сэмюэла Хантингтона, скончавшегося сейчас, было опубликовано и переведено на фарси. Он говорит, что в будущем мы станем свидетелями столкновения цивилизаций христианства, в том числе католической и православной, как с исламской, так и с конфуцианской цивилизациями, и будут кровопролитные конфликты, отделяющие эти цивилизации друг от друга», — продолжал г-н Велайети.

Хантингтон выступил на конференции на Кипре одновременно с бомбардировкой американскими самолётами Косово и Метохии, где большинство составляют мусульмане, напомнил он — впрочем, умолчав, что бомбили-то США и НАТО православных сербов, а не албанцев-мусульман. Но та бомбардировка была одним из таких конфликтов, по Хантингтону, — сказал Велайети. Хантингтон поддержал экстремистскую меру, предпринятую младшим Бушем. «Фактически он считал, что с войной в Ираке США разрушили инфраструктуру в этой стране, чтобы позже обменять иракскую нефть на строительство инфраструктуры для этой страны, — заявил иранский дипломат-ветеран. — Даже 164 американских интеллектуала, включая самого Сэмюэла Хантингтона, написали письмо Бушу и одобрили все его меры. Даже если мы обратим внимание на Кипр, мы увидим, что он разделён на два региона: южную часть, где проживают христиане и православные христиане, и северную часть, где проживают мусульмане и турки. Интересно, что южный регион является частью Европейского союза, а северная часть ещё не включена в Европейский союз. Без идеологии это невозможно. Даже либеральная демократия является причиной. Так что не похоже, что они не следуют этой идеологии. В принципе, ни в одной стране мира не происходит политического движения, свободного от какой-либо идеологии или дела». А когда после этого г-ну Велайети задали вопрос о состоянии и будущем российско-иранских отношений, то экс-министр был… лаконичен, но ёмок: «Президент России Владимир Путин придаёт большое значение лидеру Исламской революции и его взглядам».

Неважно, вообще-то, кто и что скажет о современном состоянии и уровне российско-иранских отношений. Были и есть случаи, когда лучше смотреть на дела, чем выслушивать слова. 17 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв встретились в Вене, куда прибыли для участия в 62-й ежегодной очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, и пообещали расширить двустороннее сотрудничество, сообщил Mehr News. В ходе встречи в кулуарах Салехи выразил благодарность за развитие мирного атомного сотрудничества между Ираном и Россией и упомянул о стремлении его организации к дальнейшему развитию научного сотрудничества в областях исследований и разработок в области ядерной энергетики и мирного применения технологий в различных областях. Это стремление с одобрением было принято российской стороной. Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии новых строящихся электростанций. Лихачёв на этой встрече, со своей стороны, подтвердил поддержку своей страной соглашения JCPOA и упомянул о недавнем визите президента России Путина в Тегеран. Он назвал его успешным. Он выразил признательность за углубление двустороннего сотрудничества в различных секторах атомной энергетики. Он также выразил готовность «Росатома» расширить двустороннее сотрудничество с Организацией по атомной энергии Ирана. И вот в тот же день агентство IRNA, также ссылаясь на г-на Лихачёва, сообщило, что российская госкорпорация «Росатом» начала практические работы на площадках строительства второго и третьего энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Бушехр» в Иране. В этой связи напомним, что «Росатом» в мае этого года приступил к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС «Бушехр». И предупреждал, что начало работ на котловане энергоблока №3 запланировано на 2018 год.

Как некий предварительный итог, мы обязаны констатировать, что в атомной сфере и Иран, и Россия предпринимают шаги по укреплению предпосылок для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере мирного атома. Иными словами, — в сфере отношений стратегического сотрудничества и взаимодействия. На базе того, что «президент Путин придаёт большое значение аятолле Хаменеи и его взглядам», можно сделать вывод, что Россия также полностью разделяет озабоченность иранских генералов об усилении национальной ракетной программы Ирана и, соответственно, бескомпромиссной защите национальной независимости ИРИ. Думается, что дело не только в том, что по Сирии и Ираку интересы Москвы и Тегерана почти полностью совпали, и обе державы нашли алгоритм совмещения своих целей и координации действий. Если ещё раз вспомнит слова главного советника г-на Велайети, то в таких вопросах не обойтись и без совпадений позиций в вопросах государственной идеологии. Но, на наш взгляд, мучаться вопросами, в чём же идеология высшего российского руководства совпадает или приближается к идеологии исламского революционного строя, — забота руководящих кругов и спецслужб США, Израиля и стран ЕС. Пусть работают, думают — им же за это баснословные гонорары выплачивают.