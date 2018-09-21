Литва не воспринимает всерьёз угрозы Лукашенко о транзите грузов

Вильнюс, , 12:00 — REGNUM В Литве заметили заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перенаправлении транзита грузов в сторону Латвии, однако не придают этому большого значения, считая угрозы исключительно риторикой. Об этом дали понять представители литовского бизнеса, которых опросила деловая газета Verslo žinios.

«Мы пока не видим реальных шагов по направлению грузов из Клайпеды», — сказал в интервью изданию директор контейнерного терминала Klaipedos konteineriu terminalas (KKT) Вайдотас Шилейка, прогнозируя, что подобные изменения могут больше затронуть государственные белорусские предприятия, экспортирующие товары через Клайпедский порт, а на субъектов частного бизнеса, которые стремятся к максимальной экономической выгоде, это может повлиять в меньшей степени.

«Если говорить о таких грузах, как удобрения и нефтепродукты, то мы не можем исключить вероятности принятия решений и дачи указаний госпредприятиям изменить порты перевалки и экспорта. Этого, возможно, не стоит исключать», — обобщил глава KTT.

Руководитель Клайпедского государственного морского порта по вопросам маркетинга и общих дел Артурас Друнгилас заявил, что компании порта успешно развивают сотрудничество с белорусскими партнерами, а активность Латвии в конкурентной борьбе за белорусские грузы его не удивляет, поскольку такая тенденция отмечается уже давно, отмечает новостное агентство BNS.

По его словам, в Клайпедском порту белорусские грузы составляют около трети оборота транзитных грузов, а, по данным Департамента статистики, во втором квартале 2018 года целых 62,8% грузов, следовавших в Литве по железной дороге, составили ввезенные и вывезенные белорусские грузы.

Шилейка отмечает, что следующие в Белоруссию и из нее грузы составляют около четверти оборота KKT, и эта тенденция должна расти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 сентября, назначая нового посла в Латвии, заявил о необходимости проработки переориентации транзита белорусских грузов из Литвы в Латвию.

«Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. Под нежеланием сотрудничать, очевидно, имеется в виду враждебная позиция Литвы по отношению к проекту Белорусской АЭС, которую Литва называет угрозой собственной национальной безопасности и обязалась заблокировать попадание и транзит электроэнергии на своей территории.

«Они почувствовали, что не все решается в Брюсселе. Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать», — сказал Лукашенко. В отличие от Литвы, с Латвией отношения в более конструктивном русле, считает глава Белоруссии. «Они понимают, что с Беларусью надо не просто мирно жить, а нужно сотрудничать. Потому что слишком многое нас связывает. И экономика Латвии завязана на экономику Беларуси. И там нам нужно разбираться во всем этом, и нужен такой хозяйственный человек», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные угрозы со стороны Белоруссии звучат не в первый раз и ранее до конкретных дел слова не доводили. Ещё в декабре 2017 года посол Белоруссии в Литве Александр Король говорил о возможности такого сценария. Он подчеркнул, что сегодня Литва занимает восьмое место по объему товарооборота для Белоруссии и седьмое место по объему экспорта. Несколько лет подряд взаимный товарооборот между странами превышает $1 млрд. Литва много инвестирует в республику, а бизнес двух государств активно взаимодействует, в частности, на белорусской территории работает более 600 компаний с участием литовского капитала, в Литве — порядка 250 предприятий с белорусским капиталом, сообщил посол.

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В целом, как подчеркнул чиновник, белорусские предприятия устраивают условия работы с Клайпедским портом. Но Минск обратил внимание на ряд заявлений политиков Литвы о «нежелательности сотрудничества» с Белоруссией, а также рекомендации «более тщательного выбора бизнес-партнеров и поставщиков».

«Возможно, кого-то не устраивают наши предприятия, и они не желают видеть их в порту или не хотят признавать их вклад в общие достижения?» — задался вопросом Король, добавив, что белорусские компании тоже прислушиваются к таким заявлениям.

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Также в декабре 2017 года официальный Минск утверждал о возможностях перенаправления части грузов через российские порты, однако это заявление в Литве встретили с иронией. И компания Klaipedos nafta, которая грузит белорусские нефтепродукты в Клайпедском порту, и Литовские железные дороги, которые доставляют их в порт, уверяют, что у них подписаны долгосрочные договоры, и они не считают, что в 2018 году объемы погрузок сократятся.

«Решение белорусской компании отгружать часть грузов в российских портах не повлияет на объемы погрузок Klaipedos nafta», — заявили в компании Klaipedos nafta.

По ее словам, у Klaipedos nafta и «Белорусской нефтяной компании» (БНК) подписан долгосрочный договор с обязывающими объемами перевозок нефтепродуктов. На переговорах в ноябре 2017 года была достигнута договоренность об объемах погрузок через Клайпеду на 2018 год, которые не меньше, чем в 2017 году.

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Компания Lietuvos gelezinkeliai, которая подписала долгосрочный договор с БНК в конце ноября, тоже считает, что белорусских грузов в 2018 году меньше не станет. Так и произошло.

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Незамерзающий Клайпедский порт является самым важным и крупным транспортным центром Литвы. Преимущественно здесь переваливаются контейнеры, нефтепродукты, удобрения, лесоматериалы, торф и продукты питания.

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При этом Литва прилагает все усилия для торпедирования проекта Белорусской АЭС. Станцию называют «опасной», принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети, официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится на финальной стадии.