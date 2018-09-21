В ПАСЕ пожаловались на отсутствие российской делегации

Брюссель, , 07:53 — REGNUM Отсутствие российской делегации на сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) создает дисбаланс в составе двух уставных органов организации. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

По ее словам, дисбаланс в составе Комитета министров иностранных дел и Ассамблеи возник после того, как в 2014 году Госдума приняла решение не участвовать в работе ПАСЕ.

На заседаниях указанных структур места, зарезервированные за представителями России, остаются пустыми, добавила Паскье. Также она напомнила — в ПАСЕ считают, что такая ситуация «не отвечает интересам граждан 47 государств-членов» организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Совете Европы должны «со всей серьёзностью» отнестись к заявлению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности выхода России из организации.

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