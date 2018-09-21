Пушков: Совету Европы пора выбирать между «истериками Киева» и членством РФ

Москва, , 00:06 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в Совете Европы должны «со всей серьёзностью» отнестись к заявлению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности выхода России из организации.

«В Страсбурге к этому должны отнестись со всей серьёзностью: заинтересованы ли там в бесплодных истериках Киева или же в участии такого тяжеловеса, как Россия. Последнее предупреждение», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков высказал мнение, что «нынешний кризис в отношениях России и Совета Европы — самый серьёзный за всю историю нашего членства в СЕ».

«Как глава делегации России в ПАСЕ в 2012—2015 годах могу определённо заявить: решение покинуть ПАСЕ в ответ на санкции было единственно верным. А в Совете Европы выводы так и не сделаны», — отметил он.

Напомним, ранее сегодня Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России «назревает решение» выйти из Совета Европы.

«Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть», — сказала Матвиенко, отметив, что переговоры уже четыре года находятся на мёртвой точке, и «дальше затягивать паузу бессмысленно».