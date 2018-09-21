Израиль передал России сведения о крушении Ил-20

Иерусалим, , 07:11 — REGNUM В ходе визита в Москву военной делегации Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным российской стороне была передана информация, касающаяся инцидента с самолётом Ил-20, сбитым 17 сентября над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает Twitter Армии обороны Израиля.

Отмечается, что израильские военные представили доказательства того, что самолет российских ВКС был сбит в результате обстрела истребителей ВВС Израиля сирийской зенитной ракетой. Кроме того, израильтяне передали представителям РФ сведения о своей предполетной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября из-за действий израильской авиации, атаковавшей объекты в сирийской Латакии, под огонь сирийской ПВО попал самолет Ил-20 ВКС РФ, заходивший на посадку. В результате катастрофы воздушного судна погибли 15 российских военнослужащих.

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