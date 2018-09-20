Крушение Ил-20: Захарова прокомментировала действия израильских лётчиков

Москва, , 16:06 — REGNUM Израильские лётчики, в результате действий которых была создана опасная ситуация и сбит российский самолёт-разведчик Ил-20, вели себя по меньшей непрофессионально. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Полагаю, что израильские лётчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолёт — и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов, — вели себя по меньшей мере непрофессионально», — заявила Захарова.

«Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что в настоящее время российская сторона ждёт от Израиля подробной информации о роли израильских пилотов в происшествии.

17 сентября поздно вечером у берегов Сирии был сбит самолёт ВКС России Ил-20, который нёс дежурство в этой части акватории Средиземного моря. Погибло 15 российских военнослужащих. Позже выяснилось, что самолёт был сбит системой ПВО Сирии, активированной после авиаудара израильских ВВС.