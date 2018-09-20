Путин обсудил с Совбезом вопрос безопасности российский военных в Сирии

Москва, , 22:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин 20 сентября провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, на повестке совещания был вопрос повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения российского самолёта-разведчика Ил-20 в районе авиабазы Хмеймим.

Также в ходе совещания обсуждались итоги единого дня голосования в России и текущие вопросы социально-экономического развития страны.

Кроме этого, отдельно рассматривались «различные аспекты российско-белорусского сотрудничества» в контексте подготовки встречи Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 21 сентября в Сочи, информирует пресс-служба.

Напомним, сегодня в Москву прибыла делегация Израиля во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным для обсуждения гибели экипажа Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей на провинцию Латакия.

Пресс-секретарь президента России ранее сообщил, что Владимир Путин не планирует встречаться с высокопоставленным израильским военным. Прибывшая из Израиля делегация провела переговоры с руководством ВКС России.

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