Четверг, 20 Сентября 2018 года
23:23:56 МСК

Путин обсудил с Совбезом вопрос безопасности российский военных в Сирии

Политика

Также на совещании обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества

Москва, 20 сентября 2018, 22:26 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 20 сентября провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, на повестке совещания был вопрос повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения российского самолёта-разведчика Ил-20 в районе авиабазы Хмеймим.

Также в ходе совещания обсуждались итоги единого дня голосования в России и текущие вопросы социально-экономического развития страны.

Кроме этого, отдельно рассматривались «различные аспекты российско-белорусского сотрудничества» в контексте подготовки встречи Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 21 сентября в Сочи, информирует пресс-служба.

Напомним, сегодня в Москву прибыла делегация Израиля во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным для обсуждения гибели экипажа Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей на провинцию Латакия.

Пресс-секретарь президента России ранее сообщил, что Владимир Путин не планирует встречаться с высокопоставленным израильским военным. Прибывшая из Израиля делегация провела переговоры с руководством ВКС России.

Читайте также: Глава ВВС Израиля передал России данные по крушению Ил-20 в Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин не собирается встречаться с командующим ВВС Израиля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить