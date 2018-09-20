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Глава ВВС Израиля передал России данные по крушению Ил-20 в Сирии

Политика

Делегация Израиля во главе с командующим ВВС страны 20 сентября прибыла в Москву

Москва, 20 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  Прибывшая в Москву делегация ВВС Израиля передала российской стороне отчёт об инциденте в Сирии, в результате которого был сбит российский самолёт Ил-20. Об этом сообщается 20 сентября на официальной странице армии обороны Израиля в Twitter.

«Израильские офицеры представили отчёт о ситуации с поражением российского самолёта огнём ПВО Сирии в ночь на понедельник, а также предварительные результаты расследования инцидента, проводимого Армией обороны Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская делегация провела в Москве несколько встреч с командованием и другими высокопоставленными должностными лицами ВКС России, в ходе которых стороны «в благоприятном настрое» провели «профессиональные, открытые и прозрачные обсуждения по различным вопросам».

Напомним, делегация Израиля во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным прибыла в Москву для обсуждения гибели экипажа российского самолёта-разведчика Ил-20, который был сбит средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на сирийскую провинцию Латакия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что организовал визит главы ВВС в Россию «с двойной целью: продолжение защиты израильских граждан при сохранении сотрудничества между двумя странами».

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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