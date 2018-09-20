В Италии не согласны с экспертами ЕС: пенсионный возраст будет снижен

Рим, , 18:19 — REGNUM Эксперты ЕС не должны вмешиваться в процесс принятия решений в суверенных государствах их демократически избранными правительствами, написал на своей странице в Facebook в четверг, 20 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Отмена «закона Форнеро», то есть снижение пенсионного возраста, входила в число предвыборных обещаний, поддерживается двумя третями избирателей и будет исполнена вопреки любым заявлениям экспертов, отметил вице-премьер.

Ранее эксперты европейской Организации по кооперации и экономическому развитию пересмотрели в сторону ухудшения экономический прогноз в отношении Италии. В 2018 году рост экономики, по мнению экспертов, составит 1,2%, а не 1,4%, как ожидалось ранее.

Причиной замедления роста является «неуверенность» рынков в том, какие экономические решения будет принимать новое правительство Италии, полагают эксперты. Они посоветовали правительству Италии не снижать пенсионный возраст.

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Новые пенсионные правила, которые обсуждаются сейчас в правительстве, предполагают так называемую квоту 100: на пенсию смогут выходить граждане, чей возраст плюс число лет, занятых работой, больше или равно 100 — то есть, к примеру, на пенсию сможет выйти проработавший 38 лет 62-летний гражданин.

Сейчас возраст выхода на пенсию в Италии выше и может достигать 69 лет. Оппоненты правительства отмечают, что снижение пенсионного возраста, с одной стороны, может негативно отразиться на бюджете, с другой — может привести к снижению размера самих пенсий.