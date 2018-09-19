Правительство Италии будет исполнять обещания постепенно

Рим, , 15:46 — REGNUM Правительство Италии будет исполнять предвыборные обещания сформировавших коалицию партий «постепенно», заявил в интервью La Verita в среду, 19 сентября, премьер-министр Джузеппе Конте.

Бюджет на 2019 год будет включать в себя и снижение пенсионного возраста, и введение «дохода от гражданства», и унификацию ставок НДФЛ, но решения будут вступать в силу «постепенно», сказал Конте.

Доход от гражданства предполагает выплату пособия безработным гражданам в период получения ими новой специальности в обмен на работу на общественных началах.

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Новые пенсионные правила предполагают так называемую «квоту 100»: на пенсию смогут выходить граждане, чей возраст плюс число лет, занятых работой, больше или равно 100 — то есть, к примеру, на пенсию сможет выйти проработавший 38 лет 62-летний гражданин. Сейчас возраст выхода на пенсию в Италии выше и может достигать 69 лет.