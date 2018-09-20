Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:33:35 МСК

ООН: блокада Ходейды привела к бегству 76 тыс. семей

Политика

Хуситы не намерены сдавать порт агрессорам

ООН: блокада Ходейды привела к бегству 76 тыс. семей
Оноре Домье. Беженцы. 1850

Сана, 20 сентября 2018, 14:25 — REGNUM  По данным Организации Объединенных Наций, за время блокады йеменского порта «Ходейда» его покинули порядка 76 тыс. семей, сообщает 20 сентября Anadolu.

Данный портовый город представляет стратегическое значение, поэтому хуситы, обороняющие его от военных, поддерживаемых интервентами, не готовы его покинуть.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: 5 млн йеменских детей страдают от голода

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить