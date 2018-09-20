ООН: блокада Ходейды привела к бегству 76 тыс. семей

Сана, , 14:25 — REGNUM По данным Организации Объединенных Наций, за время блокады йеменского порта «Ходейда» его покинули порядка 76 тыс. семей, сообщает 20 сентября Anadolu.

Данный портовый город представляет стратегическое значение, поэтому хуситы, обороняющие его от военных, поддерживаемых интервентами, не готовы его покинуть.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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