МИД РФ: Запрет русского языка во Львове осложнит жизнь украинским политикам

Москва, , 16:53 — REGNUM Москва призывает международное сообщество отреагировать на введение моратория на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области Украины. Об этом заявила на брифинге 20 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению российской стороны, решение регионального совета во Львове нарушает «общепринятые принципы демократии и прав человека», а также Конституцию Украины и обязательства страны в рамка международных договоров, отметила представитель МИД.

Мария Захарова также высказала мнение, что данное решение создаст трудности для политиков в Киеве, многие из которых с трудом говорят на украинском языке. «Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов ездить?» — отметила она.

Напомним, 18 сентября во Львовской области решением областного совета был введён мораторий на публичное использование любых культурных продуктов на русском языке. Львовские депутаты также заявили о намерении инициировать в Верховной раде Украины введение аналогичного моратория на всей территории страны.

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