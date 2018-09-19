Эксперт о запрете русского языка во Львове: «Это закончится полным крахом»

Киев, , 14:37 — REGNUM Украинские эксперты и СМИ сегодня, 19 сентября, обсуждают принятое накануне решение Львовского областного совета о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.

В частности, издание «Сегодня» отмечает, что Львовский облсовет будет широко пропагандировать принятое решение:

«Поручить… принять меры по созданию межведомственной рабочей группы, с участием общественности, правоохранительных органов и районных госадминистраций, с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области», — цитирует издание документ.

В свою очередь, журналист и общественный деятель Андрей Манчук информирует, что депутаты Львовского облсовета также окончательно согласовали уничтожение мемориала красноармейцам, погибшим во время освобождения Галичины от нацистов.

Политолог, экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновил в комментарии «Вестям» отмечает, что в области уже были подобные «запретительные» прецеденты, однако заканчивалось все «полным крахом и провалом».

По его мнению, во Львовской области не хотят тратить деньги на развитие украинского языка, а вместо этого пытаются постоянно что-то запретить. Так будет и в этом раз.

«Вместо того, чтобы выделить деньги на развитие украинского языка и реально что-то реализовать, они делают бессмысленные вещи. Любой, кого они ограничат в правах, подаст в суд и выиграет у облсовета в суде. Кроме того, это раздуют в российских СМИ, мол скажут, что в Украине ущемляют права русскоязычных. Хотя, даже во Львовской области украинский язык нормально не поддерживают и не развивают», — заявил Чорновил.

В завершение он добавил, что такие проекты решения во Львовской области депутаты традиционно поддерживают в целях поднятия рейтинга.

ИА REGNUM напоминает, что во Львовской области специальным решением облсовета 18 сентября ввели мораторий на публичное использование любых культурных продуктов на русском языке. За введение моратория проголосовали 57 депутатов при 43 необходимых голосах для принятия решения. Местным властям на Галичине было предложено принять аналогичные решения. В 2019 году на Украине пройдут и президентские, и парламентские выборы.