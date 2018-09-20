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Принудительная регистрация СМИ не повлияет на «свободу слова» — Порошенко

Политика

«Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния»

Принудительная регистрация СМИ не повлияет на «свободу слова» — Порошенко
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
«Не верю!»

Киев, 20 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  Закон о принудительной регистрации средств массовой информации (СМИ), которые являются «рупорами российской пропаганды», необходимо принять на Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления с ежегодным посланием в Верховной раде.

«Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния (ряд телеканалов, газет и интернет-изданий)», — сказал украинский лидер.

Порошенко также считает, что новый закон, в случае принятия, не повлияет на «свободу слова» в стране.

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Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября руководитель фракции «Народный фронт» в Верховной раде Максим Бурбак заявил, что Украина должна принять закон, признающий независимые СМИ «агентами государства-агрессора».

По его словам, на СМИ, которые якобы работают «в интересах России», нужно вешать клеймо.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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