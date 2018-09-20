Порошенко поддержал закон о регистрации российских «агентов влияния»

Киев, , 13:06 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко высказался за принятие закона о принудительной регистрации принадлежащих России средств массовой информации, сообщает «112 Украина».

«Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора, Российской Федерации», — заявил Порошенко.

Он также высказался за скорейшее принятие документа, поскольку во время предстоящих президентских выборов в 2019 году «информационная безопасность страны очень важна».

Напомним, разработку и принятие парламентом Украины закона о регистрации иностранных агентов инициировал глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

По его словам, закон будет разработан по аналогии с законом США о регистрации иностранных агентов от 1938 года. Новый закон «обяжет пророссийские СМИ информировать украинцев о том, что они вещают в интересах России», считает он.

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