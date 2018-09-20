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В Кремле прокомментировали вопрос о визите Путина во Францию

Политика

В том случае, если глава российского государства примет такое решение, об этом будет сделано своевременное уведомление

В Кремле прокомментировали вопрос о визите Путина во Францию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кремль

Москва, 20 сентября 2018, 12:55 — REGNUM  В Кремле пообещали своевременно сообщить о возможном предстоящем визите президента России Владимира Путина во Францию в ноябре 2018 года. Об этом 20 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в том случае, если глава российского государства примет решение посетить мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны в Париже, об этом будет сделано своевременное уведомление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Париже очень надеются на визит Путина во Францию, сообщила посол Франции в РФ Сильви Бреманн.

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