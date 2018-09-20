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Снайперы стран НАТО и их союзников проведут недельные учения в Канаде

Политика

Маневры состоятся на военной базе Gagetown

Оттава, 20 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  На военной базе Gagetown в атлантической провинции Нью-Брансуик в Канаде уже с завтрашнего дня, 21 сентября, стартуют учения военных снайперов из ряда стран НАТО и государств-союзников Североатлантического альянса.

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Как уточняется в сообщении министерства национальной обороны Канады, манёвры под кодовым названием Canadian International Sniper Concentration, пройдут в стране уже в 20-й раз и продлятся до 28 сентября. Участие в них примут военнослужащие из Великобритании, Канады, Нидерландов, Польши, США и Франции, а также из Ирландии и Новой Зеландии.

В оборонном ведомстве отметили, что в ходе учений участники смогут улучшить свои снайперские навыки, повысить квалификацию и поделиться с коллегами из других стран своим опытом. Численность задействованных в тренировках военнослужащих не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в октябре — ноябре 2018 года в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике пройдут крупнейшие за последние 16 лет учения Североатлантического альянса Trident Juncture — 2018 («Единый трезубец — 2018»). Участие в них примут 30­­-40 тыс. человек, в частности, Германия направит на них около 8 тыс. военнослужащих. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти манёвры направлены против России. По её словам, учения, проходящие в непосредственной близости от границ России, являются «демонстрацией силового потенциала и имеют чёткую антироссийскую направленность».

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