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Политический кризис в Берлине: Маасен уволен, проблемы остались

Политика

СДПГ возмущена тем, что бывший глава контрразведки Ханс-Георг Маасен не будет отдален от политики

Берлин, 20 сентября 2018, 09:29 — REGNUM  Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес обвиняет министра внутренних дел, лидера «Христианско-социального союза» (ХСС) Хорста Зеехофера в провоцировании второго правительственного кризиса. Налес жестко раскритиковала в эфире ZDF его решение назначить уволенного с поста главы ведомства по охране конституции (контрразведки) Ханса-Георга Маасена на должность статс-секретаря.

«Это, конечно, суверенное решение господина Зеехофера. И если бы оно не подходило, госпожа Ангела Меркель могла бы наложить на него вето, но она этого не сделала», — заявила она.

«Я считаю, это сложно терпеть. Это неправильно», — сказала Налес. Но в то же время она не готова заявить о разрыве коалиционного соглашения между блоком ХДС/ХСС и СДПГ и о назначении новых выборов в бундестаг, поскольку фигура Маасена того не стоит.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ханс-Георг Маасен был уволен с поста главы секретной службы, поскольку отрицал сообщения о том, что в саксонском городе Хемниц имели место правые погромы и травля мигрантов со стороны правых радикалов.

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Политическая жизнь Германии
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