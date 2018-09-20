Бывший вице-президент США поддержал легализацию украинских раскольников

Вашингтон, , 00:17 — REGNUM Создание украинской поместной православной церкви укрепит украинскую государственность, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден во время встречи с главой раскольничьей организации «Киевской патриархат» Михаилом Денисенко, известным под псевдонимом «Филарет», сообщило 19 сентября пресс-служба «Киевского патриархата».

Байден также поблагодарил Филарета за его труд по распространению духовности в украинском обществе, помощи украинской армии, борьбе с коррупцией.

В ответ Филарет поблагодарил Байдена за поддержку Украины и наградил «орденом» святого равноапостольного князя Владимира Великого II степени.

Напомним, ранее о поддержке легализации раскольников путем создания автокефальной православной церкви на Украине заявил специальный представитель США по делам религии Сэмюэль Браунбек во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко

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