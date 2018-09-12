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Посол США: мы поддерживаем создание автокефалии на Украине

Политика

Порошенко рассказал послу, что на Украине царит «толерантность»

Киев, 12 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  США поддерживают создание автокефальной церкви на Украине, заявил посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает 12 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Порошенко рассказал послу, что на Украине свобода религии гарантируется Конституцией и является «частью украинской идентичности». Украинский президент также вспомнил о «традиционно высоком уровне толерантности» на Украине.

Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году на Украине стали крайне «нетолерантно» относиться ко всему русскому, включая Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Украинские радикалы регулярно нападают на русскоязычных граждан и захватывают церкви УПЦ МП.

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Религиозные конфликты на Украине
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