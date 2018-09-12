Посол США: мы поддерживаем создание автокефалии на Украине

Киев, , 08:01 — REGNUM США поддерживают создание автокефальной церкви на Украине, заявил посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает 12 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Порошенко рассказал послу, что на Украине свобода религии гарантируется Конституцией и является «частью украинской идентичности». Украинский президент также вспомнил о «традиционно высоком уровне толерантности» на Украине.

Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году на Украине стали крайне «нетолерантно» относиться ко всему русскому, включая Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Украинские радикалы регулярно нападают на русскоязычных граждан и захватывают церкви УПЦ МП.