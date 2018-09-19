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Трамп приветствует «потрясающий прогресс» на переговорах в Корее

Политика

И «очень хорошие новости» для США

Трамп приветствует «потрясающий прогресс» на переговорах в Корее
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 19 сентября 2018, 20:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп сообщил, что приветствует «потрясающий прогресс» на переговорах между Северной и Южной Кореей, 19 сентября передает агентство Associated Press.

По словам Трампа, намерение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына демонтировать ракетный пусковой комплекс и основной ядерный объект — это «очень хорошие новости» для Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Пхеньяне прошли переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Лидеры двух стран приняли совместное заявление по денуклеаризации, демилитаризации пограничной зоны и установлению доверия.

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США и КНДР
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