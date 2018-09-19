Среда, 19 Сентября 2018 года
21:05:38 МСК

МИД России приветствует договорённости лидеров КНДР и Южной Кореи

Политика

Россия готова содействовать дельнейшему продвижению межкорейского диалога

Москва, 19 сентября 2018, 19:23 — REGNUM  Москва приветствует договорённости, достигнутые лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне. Об этом говорится в комментарии, распространённом 19 сентября пресс-службой МИД России.

В ведомстве отмечают тот факт, что принятые на саммите решения «лежат в русле разработанной Россией совместно с Китаем дорожной карты корейского урегулирования».

Подчёркнуто, что российская сторона неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога и готова «и впредь оказывать содействие его развитию в духе подписанных Севером и Югом Кореи документов».

«Рассчитываем, что все заинтересованные государства будут прилагать усилия, направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами», — говорится в комментарии.

Напомним, начавшийся 18 сентября в Пхеньяне саммит глав КНДР и Южной Кореи стал уже третьим по счёту в 2018 году. Лидеры двух стран приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия. Министры обороны КНДР и Южной Кореи заключили «всеобъемлющее» соглашение в военной сфере. Переговоры продлятся до 20 сентября.

Читайте также: Северная Корея полностью демонтирует ракетные и ядерные объекты

Читайте ранее в этом сюжете: «Хорошие, добрые новости»: Кремль об итогах межкорейского саммита

Читайте развитие сюжета: МИД РФ призвал США ответить на межкорейский саммит «конструктивными шагами»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить