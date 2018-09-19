МИД России приветствует договорённости лидеров КНДР и Южной Кореи

Москва, , 19:23 — REGNUM Москва приветствует договорённости, достигнутые лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне. Об этом говорится в комментарии, распространённом 19 сентября пресс-службой МИД России.

В ведомстве отмечают тот факт, что принятые на саммите решения «лежат в русле разработанной Россией совместно с Китаем дорожной карты корейского урегулирования».

Подчёркнуто, что российская сторона неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога и готова «и впредь оказывать содействие его развитию в духе подписанных Севером и Югом Кореи документов».

«Рассчитываем, что все заинтересованные государства будут прилагать усилия, направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами», — говорится в комментарии.

Напомним, начавшийся 18 сентября в Пхеньяне саммит глав КНДР и Южной Кореи стал уже третьим по счёту в 2018 году. Лидеры двух стран приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия. Министры обороны КНДР и Южной Кореи заключили «всеобъемлющее» соглашение в военной сфере. Переговоры продлятся до 20 сентября.

Читайте также: Северная Корея полностью демонтирует ракетные и ядерные объекты

Читайте ранее в этом сюжете: «Хорошие, добрые новости»: Кремль об итогах межкорейского саммита

Читайте развитие сюжета: МИД РФ призвал США ответить на межкорейский саммит «конструктивными шагами»