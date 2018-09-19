Вследствие нарушения перемирия Азербайджаном погиб армянский солдат

Ереван, , 17:52 — REGNUM ВС Азербайджана днем 19 сентября в очередной раз нарушили режим перемирия, в следствии чего убит армянский военнослужащий.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны Армении, инцидент произошел на опорном пункте северо-восточного направления армяно-азербайджанской границы.

По предварительным данным, около 13:30 часов 19 сентября в результате выстрела со стороны противника, убит военнослужащий контрактной службы рядовой Айказ Бабкенович Матевосян (1980 г.р.).

За последнюю неделю ситуацию на армяно-азербайджанской границе обострилась после того, как ВС Азербайджана стали систематически обстреливать армянские приграничные населенные пункты.

На митинге 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за последние три дня ВС Армении вынуждены были уничтожить трёх азербайджанских солдат.

«Это было сделано не потому, что нам это приятно, а потому, что по приказу Алиева ВС Азербайджана стреляли по нашим селам — Чинари, Коти, Баганису, Мовсесу. И заставить их замолчать было единственным способом успокоить ситуацию», — подчеркнул армянский премьер.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана обвиняет Армению в обстреле приграничных населенных пунктов.

Читайте также: Ереван не будет обращаться в ОДКБ из-за обстрела Азербайджаном