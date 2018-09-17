Ереван не будет обращаться в ОДКБ из-за обстрела Азербайджаном

Ереван, , 16:42 — REGNUM Минувшей ночью на участке армяно-азербайджанской границы в Тавушкой области Армении вновь были слышны выстрелы. Об этом в эфире «Радио Азатутюн» сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он также сообщил, что по сравнению с предыдущими днями выстрелов в направлении Тавуша было меньше.

«К счастью, жертв и пострадавших нет», — сказал Ованнисян.

По словам пресс-секретаря, вооруженные силы Армении нейтрализовали действия противника.

В ответ на вопрос о том, что предпринимает Армения для нейтрализации действий Азербайджана, нет ли необходимости обратиться в ОДКБ, Ованнисян сказал, что не думает, что есть необходимость обращаться в другие организации.

«Каждый раз, если есть необходимость, мы нейтрализуем угрозу ответным огнём. Ситуация не напряжена настолько, и выстрелы не создают нерешаемых задач, чтобы мы не смогли контролировать ситуацию. Ситуация под контролем, в случае необходимости наказываем противника. Премьер также накануне заявил, что мы уничтожили противника», — сказал Ованнисян.

На митинге 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за последние три дня ВС Армении вынуждены были уничтожить трёх азербайджанских солдат.

«Это было сделано не потому, что нам это приятно, а потому, что по приказу Алиева ВС Азербайджана стреляли по нашим селам — Чинари, Коти, Баганису, Мовсесу. И заставить их замолчать было единственным способом успокоить ситуацию», — подчеркнул армянский премьер.

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление Пашиняна. В оборонном ведомстве отметили, что, в отличие от азербайджанской стороны, в последние дни армянская сторона потеряла 4−5 военнослужащих, однако всячески скрывает это от общественности.

«Что касается раненого армянского гражданского лица, то минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения азербайджанской армии не обстреливают мирное население и населенные пункты», — сказано в сообщении.

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