Среда, 19 Сентября 2018 года
13:17:59 МСК

Стиль Травникова: новосибирцы ждут изменений

Политика

Новосибирский политолог предположил, чем губернаторский стиль Андрея Травникова будет отличаться от предшественников

Стиль Травникова: новосибирцы ждут изменений
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Андрей Травников

Новосибирск, 19 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  

Андрей Травников, который 14 сентября вступил в должность губернатора Новосибирской области, на заседании регионального правительства 17 сентября заявил, что у области есть необходимый потенциал для достижения показателей в течение ближайших нескольких лет.
«Ничего заоблачного здесь нет — 145,5% прирост ВРП в течении трёх лет — это абсолютно реально», — сказал Травников.

Тем временем, новосибирцы уже ждут от нового главы Новосибирской области, за которого 9 сентября проголосовали 64,52% избирателей при явке 29,52%, конкретных решений и шагов. И в первую очередь, при формировании своей команды.

Читайте также: Новосибирская область шагнула в новый этап с новым главой без очарования

Политолог Сергей Бирюков, полагает, что губернаторский стиль Андрея Травникова будет отличаться от предшественников меньшей инерционностью, усилением обратных связей с населением области, стремлением сфокусироваться на ключевых проблемах и «болевых точках» региона.

«Как представляется, начнётся расшивка существующих «узких» мест в социальной сфере, проявится более системный подход к развитию инфраструктуры, усилится взаимодействие региональной власти с научным и экспертным сообществом», — считает Бирюков.

В социальных сетях новосибирцы также активно обсуждают деятельность теперь уже губернатора Андрея Травникова:

«Ждём изменений, особенно кадровых, а то уже надоело, честно говоря, смотреть на то, как прежние (особенно некоторые кадры) создают имитацию бурной деятельности», — пишут одни.

Другие пытаются прогнозировать, кто же из нынешних врио министра покинет в ближайшее время правительство региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить