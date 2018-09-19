Стиль Травникова: новосибирцы ждут изменений

Новосибирск, , 13:02 — REGNUM Андрей Травников, который 14 сентября вступил в должность губернатора Новосибирской области, на заседании регионального правительства 17 сентября заявил, что у области есть необходимый потенциал для достижения показателей в течение ближайших нескольких лет. «Ничего заоблачного здесь нет — 145,5% прирост ВРП в течении трёх лет — это абсолютно реально», — сказал Травников.

Тем временем, новосибирцы уже ждут от нового главы Новосибирской области, за которого 9 сентября проголосовали 64,52% избирателей при явке 29,52%, конкретных решений и шагов. И в первую очередь, при формировании своей команды.

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Политолог Сергей Бирюков, полагает, что губернаторский стиль Андрея Травникова будет отличаться от предшественников меньшей инерционностью, усилением обратных связей с населением области, стремлением сфокусироваться на ключевых проблемах и «болевых точках» региона.

«Как представляется, начнётся расшивка существующих «узких» мест в социальной сфере, проявится более системный подход к развитию инфраструктуры, усилится взаимодействие региональной власти с научным и экспертным сообществом», — считает Бирюков.

В социальных сетях новосибирцы также активно обсуждают деятельность теперь уже губернатора Андрея Травникова:

«Ждём изменений, особенно кадровых, а то уже надоело, честно говоря, смотреть на то, как прежние (особенно некоторые кадры) создают имитацию бурной деятельности», — пишут одни.

Другие пытаются прогнозировать, кто же из нынешних врио министра покинет в ближайшее время правительство региона.