Bloomberg: США должны изменить стратегию борьбы с терроризмом

Максим Исаев, , 07:19 — REGNUM

Стоила ли война США с терроризмом потраченных на нее сил и ресурсов? На прошлой неделе прошли яростные дискуссии относительно данного вопроса в связи с 17-й годовщиной трагедии 9/11. Дискуссия строилась вокруг недавнего аналитического доклада, согласно которому США с 2001 года потратили на борьбу с терроризмом около $3 трлн, пишет Хал Брэндс в статье для издания Bloomberg.

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Учитывая то, что война с террором продолжается по сей день и ей не видно ни конца, ни края, неудивительно, что многие эксперты пришли к выводу, что инвестиции в контртеррористическую борьбу были чрезмерными и неоправданными. Подобная позиция является слишком категоричной, учитывая те результаты, которых удалось достигнуть США. Однако правда заключается в том, что в будущем Вашингтону потребуется более экономичная контртеррористическая стратегия.

Важно отметить, что оценки масштабов контртеррористической войны разнятся. Десять лет назад Джозеф Стиглиц и Линда Билмес утверждали, что одна лишь война в Ираке обойдется США в $3 трлн, если учесть все долгосрочные косвенные издержки. Есть более свежие оценки экспертов относительно контртеррористических расходов, однако всегда присутствует некоторая неточность, поскольку точки зрения относительно того, что именно считать расходами на борьбу с терроризмом, субъективны по своей природе. Какова бы ни была общая сумма, эти деньги не были потрачены впустую, как утверждают некоторые критики. Прошло целых 17 лет, и США смогли избежать повторного катастрофического нападения. В 2001 году никто не взялся бы предположить, что в ближайшие 17 лет не произойдет повторного нападения. Также США не пострадали от массовых забастовок, которые могли бы привести к коренным изменениям демократического образа жизни в США.

Скептики считают, что отсутствие последующих нападений может быть связано с отсутствием необходимой компетенции у начинающих террористов и сложностью проведения эффектных террористических нападений. Программы обеспечения безопасности США дополнительно усложнили организацию террористических актов. Военные США ликвидировали множество террористов, заставив выживших сосредоточить все свое внимание на том, чтобы остаться в живых. Дипломатические, разведывательные и правоохранительные программы подорвали деятельность ключевых террористических организаций, политика Вашингтона в сфере антитеррора имела огромное значение.

Правда заключается в том, что правительство США приобрело обширный опыт борьбы с терроризмом. Вашингтон разработал набор разведывательных инструментов, использовал военные возможности, финансовое оружие и дипломатию для нанесения разрушительных ударов по крупным террористическим организациям, угрожавшим интересам США. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесла суровое наказание после терактов 2001 года, а совсем недавно Вашингтон демонтировал «халифат» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

К сожалению, все эти тактические успехи пока не увенчались устойчивой стратегической победой. История антитеррористической борьбы показывает, насколько неуловима победа в борьбе с террористами. После нанесения ударов по «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001—2002 годах, США столкнулись с мощными филиалами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке и в Северной Африке. К 2009−2010 годам военные США уничтожили самый мощный филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, однако затем появилось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящий момент боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся на грани краха.

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Ключевая причина использования ресурсоемкого подхода к борьбе с террористами после 9/11, включая широкомасштабные военные операции в Афганистане и Ираке, заключалась в том, что США на тот момент практически не сталкивались с другими насущными проблемами безопасности. Однако сегодня условия изменились. Последние два американских правительства стремились перенаправить военные ресурсы, предназначенные для Ближнего Востока, чтобы сосредоточиться на угрозах, исходящих со стороны иностранных государств. Таким образом, США нуждаются в тщательно откалиброванной стратегии. Любая новая стратегия должна предусматривать укрепление национальных мер безопасности, а также использовать дипломатические, разведывательные и финансовые аспекты борьбы с терроризмом.

Вашингтону будет непросто реализовать новую стратегию борьбы с терроризмом. Потребуется терпение и настойчивость, а также признание того, что нынешняя стратегия США агрессивно относится лишь к симптомам заболевания и не предусматривает лечение самой болезни. Грубо говоря, нынешняя стратегия не предназначена для победы, а просто обеспечивает приемлемый уровень безопасности.