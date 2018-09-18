Daily Sabah: НАТО зависит от США или США зависят от НАТО?

Максим Исаев, , 07:31 — REGNUM

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в американском стратегическом исследовательском институте фонд «Наследие» в Вашингтоне на прошлой неделе и попытался напомнить всем, насколько важна роль НАТО в XXI веке. Выбор темы вполне понятен, если вы обращаетесь к американской элите, пишет Берил Дедеоглу в статье для Daily Sabah.

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Нынешней администрации Соединенных Штатов нужно постоянно напоминать, что НАТО по-прежнему является необходимым стратегическим инструментом. Президент США Дональд Трамп, похоже, не особо беспокоится по этому поводу, учитывая то, что он находится в плохих отношениях почти со всеми странами-членами НАТО. Трамп продолжает угрожать санкциями некоторым из своих союзников по НАТО. Президент Соединенных Штатов также требует от европейских союзников дополнительных расходов на оборону в качестве предварительного условия для продолжения дальнейшей поддержки Североатлантического альянса со стороны Соединенных Штатов.

Глава Белого дома также заявил, что США могут покинуть НАТО в любой момент, когда захотят. Если Вашингтон всё же решит покинуть НАТО, ряд европейских стран, на самом деле, только обрадуются. Вот почему генеральный секретарь НАТО заявил, что военный альянс важен не только для Европы, но и для Соединенных Штатов.

Нахождение Трампа в НАТО вызывает множество осложнений. Во-первых, солидарность между членами НАТО угасает. Во-вторых, многие страны верят в то, что США больше не занимают руководящую роль в НАТО. Кроме того, ощущение того, что НАТО теряет внутреннюю сплоченность, осложняет согласованные действия военного альянса со странами, не входящими в НАТО. Этот негативный климат в Организации Североатлантического договора играет на руку России и Китаю.

Не известно, замечают ли это в американской администрации, но есть высокая уверенность в том, что Трамп не заботится о долгосрочных последствиях своих действий. Такое положение дел может стоить Соединенным Штатам глобальной лидирующей позиции. Союзные страны начнут искать другие способы повышения уровня собственной безопасности и дистанцируются от Соединенных Штатов.

Именно поэтому Столтенберг подчеркивает важность альянса для США при каждой удобной возможности, в том числе когда речь зашла о Турции. Говорится о том, что решении Турции о покупке российской системы ПРО С-400 ставит под угрозу общую безопасность НАТО. Столтенберг заявил, что каждый член НАТО имеет право делать всё, что, по его мнению, необходимо для повышения собственной национальной безопасности, напомнив, что Греция, которая также является членом НАТО, тоже приобрела российские ракетные системы для развертывания на Эгейских островах. Столтенберг сказал, что для НАТО важно то, что разные ракетные системы могут работать вместе.

Турция сделает всё необходимое для того, чтобы совместно использовать российские системы ПРО с системами НАТО. Из заявления Столтенберга ясно, что НАТО не против покупки С-400. Генеральный секретарь также подчеркнул, что противоречия по данному вопросу возникли между США и Турцией, а не между Турцией и НАТО.

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Проблемы в отношениях между Соединенными Штатами и Турцией, связанные с С-400, это всего лишь один из пунктов в длинном списке двусторонних разногласий. У Турции и США и раньше возникали разногласия, однако на этот раз позиция США подвергается критике со стороны большинства членов НАТО.

НАТО представляет огромную важность для Турции, Канады, стран Восточной Европы и даже европейских государств, которые предпочитают иметь исключительно европейскую оборонную организацию. Суть заключается в том, что НАТО будет иметь решающее значение для Соединенных Штатов в будущем. Для России и КНР основной внешнеполитической угрозой остаются Соединенные Штаты, а не европейские члены НАТО. Если Трамп не изменит своего подхода, то Вашингтон вскоре может обнаружить, что противостоять России и КНР ему придется в одиночку.