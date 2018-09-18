Asia Times: США укрепляют позиции КНР в Пакистане

Александр Белов, , 08:20 — REGNUM

В начале сентября государственный секретарь США Майк Помпео и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд посетили Пакистан. Это был первый визит высокопоставленных представителей США в Пакистан после вступления в должность нового премьер-министра Имрана Хана. Однако визит американских чиновников не привел к восстановлению двусторонних отношений между Вашингтоном и Исламабадом, пишет Аднан Аамир в статье для издания Asia Times.

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Американо-пакистанские отношения начали ухудшаться после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который обвинил Пакистан в двуличии и лжи. Он пригрозил сократить финансовую помощь Пакистану, предъявив ему свои претензии. Всего за несколько дней до визита Помпео в Вашингтоне объявили о сокращении военной помощи Пакистану на $300 млн.

Более того, новое правительство Пакистана планировало подать заявку на получение пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Однако Помпео выступил против выделения помощи Пакистану со стороны МВФ на том основании, что деньги МВФ пойдут на погашение китайских кредитов.

Эксперты придавали большое значение исходу встречи государственного секретаря США и премьер-министра Пакистана. Однако в Исламабаде дали понять, что не намерены так просто уступить давлению со стороны США. Помпео прибыл в Пакистан 5 сентября и провел в стране всего два часа. Символично то, что пакистанские власти направили дипломатических представителей среднего звена, чтобы поприветствовать американского высокопоставленного чиновника в аэропорту.

Помпео встретился с Ханом. На встрече также присутствовало военное руководство Пакистана. Госсекретарь США призвал правительство Пакистана принять «устойчивые и решительные меры» против террористов, которые угрожают региональному миру. Короче говоря, результат визита ничего не изменил для ухудшения отношений между двумя странами.

Пакистану не удалось достигнуть каких-либо успехов на переговорах с Помпео, а вот его стратегическому сопернику — Индии — удалось расширить военное сотрудничество с США. Завершив свой визит в Пакистан, Помпео направился в Индию. Там он положительно отозвался об индийской демократической системе и подписал соглашение о военной связи.

В рамках этого соглашения США предоставят Индии новейшую систему связи, которая позволит Нью-Дели в режиме реального времени передавать зашифрованные сообщения своим кораблям и военным самолетам. США включили Индию в список привилегированных стран, которые могут получать высокотехнологичное американское военное оборудование. Соглашение о военной связи повысит обороноспособность Индии, что не может не противоречить интересам Пакистана и Китая.

С точки зрения Пакистана, военное соглашение между Индией и США будет иметь негативные последствия для стратегической расстановки сил в регионе. Пакистан считает, что Индия представляет основную угрозу для его безопасности, и обвиняет Нью-Дели в поддержке террористической деятельности в Пакистане. Поэтому, когда США подписывают крупное соглашение о поставках вооружений в Индию, это не сулит Пакистану ничего хорошего.

Визит Помпео в Пакистан закрыл двери для эффективного стратегического сотрудничества между Пакистаном и США. В будущем американо-пакистанские отношения могут еще больше ухудшиться, а в Исламабаде возрастет уверенность в неизбежности полной стратегической зависимости национальных интересов Пакистана от Китая.

Во-первых, Пакистану крайне нужны китайские кредиты, чтобы сохранить свою экономику. Правительство США намерено заблокировать попытки Пакистана на получение финансовой помощи от МВФ, в то время как Китай предложил Пакистану новые кредиты в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора, чтобы помочь Исламабаду преодолеть финансовый кризис. На самом деле Китай предоставил Пакистану гарантии предоставления финансовой помощи, чтобы южноазиатской страна вовсе исключила вариант, связанный с кредитами от МВФ.

Во-вторых, США оказывают военную поддержку Индии. Косвенно США усиливают стратегические угрозы для Пакистана. Китай, напротив, не только активно выступает против Индии на дипломатических форумах с Пакистаном, но и оказывает военную поддержку Пакистану, содействуя производству самолетов JF-17 Thunder для ВВС Пакистана.

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В-третьих, правительство США приостановило военную помощь в то время, когда Пакистан сталкивается с проблемами на своей западной границе. Пакистан начал амбициозный проект по строительству стены на границе с Афганистаном, длина которой составит 2 тыс. 430 километров. Отсутствие военной помощи со стороны США повлияет на усилия Пакистана по защите пористой границы с Афганистаном. Учитывая тяжелое положение пакистанской экономики, Исламабаду не останется иного выбора, кроме как обратиться за помощью к КНР, чтобы компенсировать нехватку ресурсов из-за сокращения военной помощи со стороны США.

Таким образом, провал на переговорах между Помпео и пакистанским руководством подорвал позиции США как крупного стратегического партнера Пакистана. Теперь Китай может занять место главного стратегического и финансового благодетеля Исламабада. Это значительно увеличит влияние Китая на правительство Пакистана. Следовательно, это еще больше снизит влияние США в Пакистане.