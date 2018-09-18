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Госсекретарь США проведёт заседание СБ ООН по Северной Корее

Политика

Мероприятие состоится 27 сентября

Вашингтон, 18 сентября 2018, 23:40 — REGNUM  Госсекретарь США Майкл Помпео лично проведёт заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации вокруг Северной Кореи, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Майкл Помпео с 16 сентября находится в Нью-Йорке. По словам Науэрт, в течение недели госсекретарь проведёт ряд двусторонних встреч с представителями других государств, а 27 сентября возглавит министерскую встречу Совета Безопасности по КНДР.

Напомним, накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности обвинила Россию в систематическом нарушении международных санкций в отношении Пхеньяна. В частности, по её утверждению, Россия якобы в обход санкций поставляет нефть КНДР.

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