Госсекретарь США проведёт заседание СБ ООН по Северной Корее

Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео лично проведёт заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации вокруг Северной Кореи, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Майкл Помпео с 16 сентября находится в Нью-Йорке. По словам Науэрт, в течение недели госсекретарь проведёт ряд двусторонних встреч с представителями других государств, а 27 сентября возглавит министерскую встречу Совета Безопасности по КНДР.

Напомним, накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности обвинила Россию в систематическом нарушении международных санкций в отношении Пхеньяна. В частности, по её утверждению, Россия якобы в обход санкций поставляет нефть КНДР.

Читайте также: США обвинили Россию в систематическом несоблюдении санкций против КНДР