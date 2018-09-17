США обвинили Россию в систематическом несоблюдении санкций против КНДР

Вашингтон, , 18:11 — REGNUM США располагают доказательствами «систематических и масштабных нарушений» Россией международных санкции в отношении Северной Кореи. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

В частности, по утверждению американского дипломата, Россия якобы в обход санкций поставляет нефть в Северную Корею.

В этой связи Вашингтон призывает Москву сохранять давление на Пхеньян даже в тех случаях, когда это не выгодно экономически, заявила Никки Хейли.

Напомним, за последнее время целый ряд российских физических и юридических лиц попал под санкции США в отношении КНДР. Так, в начале августа Вашингтон ввёл ограничительные меры в отношении банка «Агросоюз». Позднее в том же месяце под санкции США попали портовое агентство ООО «Профинет» и персонально его генеральный директор. 13 сентября министерство финансов США сообщило о введении санкций против зарегистрированной во Владивостоке компании Volasys Silver Star.

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