Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии в Москве

Москва, , 15:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут переговоры в Москве 18 сентября. Об этом сообщает в пятницу, 14 сентября, пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что политики двух стран в ходе встречи обсудят актуальные международные вопросы, а также рассмотрят ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества.

Напомним, 18 сентября премьер-министр Венгрии посетит Россию с рабочим визитом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Свободном университете в Румынии заявил, что политика ЕС в отношении РФ «примитивна».

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