На Украине нашли очередной способ «вернуть Крым»

Киев, , 10:42 — REGNUM Появление на Азовском море украинской военно-морской базы станет для России серьезной проблемой и принудит её к уступкам, в том числе в вопросе Крыма. Такое мнение выразил в интервью изданию «Обозреватель» украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

База на Азовском море вынудит Москву «пойти на уступки» и «сесть за стол переговоров», считает генерал. В Киеве в военном объекте видят фактор влияния на выполнение Минских соглашений и решение других вопросов, включая принадлежность Крыма.

Богдан уверен и в том, что Украине помогут «договоренности с американской стороной». Запад обещал Киеву помощь в вопросах укрепления обороноспособности, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти объявили о создании на побережье Азовского моря базы военно-морских сил, призванной стать защитой от «российской агрессии». База должна быть создана до конца 2018 года, с этой целью на место уже переброшены два бронированных катера.

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