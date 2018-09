National Interest: В Сирии победил Асад, и США нужно признать это

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Сирийские правительственные войска и их союзники готовы войти в провинцию Идлиб и подавить последний крупный очаг восстания в стране. Безусловно, лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган достигли 17 сентября соглашения о создании в провинции буферной зоны, но это соглашение лишь отложило на какое-то время наступление сирийской армии на боевиков. В свою очередь, США, несмотря на то, что гражданская война в Сирии входит в заключительную стадию, удваивают свое вмешательство в дела арабской республики тогда, когда пора признать победу за Асадом и уйти, пишет Гил Барндоллар в статье для американского издания The National Interest.

Автор отмечает, что сирийская политика США оказалась в крайне сложном положении: 3 сентября президент страны Дональд Трамп выступил с типичным для него предостережением в Twitter, призвав своего сирийского коллегу Башара Асада воздержаться от «опрометчивого нападения на провинцию Идлиб». Помимо Трампа, с заявлением выступил и специальный представитель Вашингтона по «сирийскому взаимодействию», бывший дипломат Джеймс Джеффри, который отметил, что США пересмотрели свои цели в Сирии. По его словам, отныне Белый дом стремится к выводу из Сирии всех иранских сил и подконтрольных ему группировок, а также к созданию такого правительство, которое было бы «приемлемо для всех сирийцев и международного сообщества».

«Это означает, что мы никуда не торопимся», — подчеркнул он, несмотря на то, что еще в марте нынешнего года Трамп указывал на скорый вывод американских войск из арабской республики.

В этом контексте нет смысла обсуждать незаконность дальнейшего участия США в делах Сирии. Принятый после терактов 11 сентября закон «О разрешении на использование военной силы» (Authorization for the Use of Military Force) стал фиговым листком, которым прикрыли кампанию против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. При этом нет никаких оснований оправдывать какое-либо вторжение против сил Дамаска или Тегерана этим законом. Несмотря на это, Трампа не волнует, входит ли что-либо в полномочия конгресса или нет. Со своей стороны, большинство американских законодателей, за некоторыми заметными исключениями, слишком трусливы, чтобы напрямую выступить против той или иной войны, а многие и понятия не имеют, где именно находятся войска их страны.

Несогласованность политики США в Сирии носит вопиющий характер. Так, Трамп рискнул большей частью своей репутации, заявив, вопреки внутриполитическим последствиям, о необходимости сближения с Россией. Теперь же он угрожает российским войскам столкновением в стране, в которой не затронуты какие-либо важные национальные интересы США. В то же самое время Вашингтон дистанцируется от Турции. Друзья же США в Израиле и среди курдов, похоже, готовы сосуществовать с нынешним сирийским режимом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смирился с сохранением Асада у власти, тогда как курды — основная поддерживаемая Вашингтоном сила — ведут с Асадом переговоры, уже заключив ряд договоренностей с сирийскими правительственными войсками. В одиночестве и с пустыми руками оказались лишь США, в связи с чем уместен вопрос, что еще они могут сделать в Сирии.

Прежде всего, подчеркивает автор, США должны напомнить себе, кем являются те, кого вот-вот подавит сирийское правительство. Находящиеся в Идлибе мятежные группировки состоят не из светски и прозападно настроенных будущих томасов джефферсонов. Подавляющее большинство тех, кто относился к этой категории, давно либо погибли, либо находятся на государственном содержании в Баварии. В Идлибе остались в первую очередь исламисты, идеологически родственные «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если вообще не входящие в ее ряды. В провинции они оказались в результате сдачи тех или иных мелких очагов восстания. Остальные представляют собой иностранных боевиков и радикалов, которые едва ли смогут примириться с сирийским правительством. Связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют до десяти тысяч боевиков Идлиба. Некоторые из них, скорее всего, на прошлой неделе отпраздновали бы годовщину теракта 11 сентября 2001 года, если бы смогли найти время между укладкой мешков с песком и прокапыванием тоннелей.

В 2016 году Трамп обещал положить конец «вмешательству и хаосу». Хотя благодаря определенному развитию событий в Северной Корее и удалось смягчить воинственный настрой президента США, на Ближнем Востоке, где навязчивой идеей стал Иран, на это не стоит надеяться. Поэтому в регионе следует ожидать дальнейших вмешательств и хаоса.

Если отбросить сообщения в Twitter, то едва ли США действительно пойдут на то, чтобы применять силу для остановки наступления на Идлиб. На это могут пойти в Анкаре, у которой в провинции имеется двенадцать «наблюдательных пунктов», больше похожих на боевые позиции, и которая совсем не хочет, чтобы к ее границе пошли новые сирийские беженцы.

Поэтому, несмотря на недавнее соглашение, Россия и Турция по-прежнему могут столкнуться в Идлибе. В связи с этим выше вероятность того, что провинция будет освобождаться поэтапно. Благодаря такому характеру наступления сирийские военные смогут восстановить полный контроль над важной автомагистралью М5, сведя к минимуму военные и политические издержки. В конечном счете, что бы ни говорила Россия, прошлые зоны деконфликции в провинциях Хомс, Гута, Дараа и Кунейтра были возвращены под контроль Дамаска.

Невзирая на это, в Сирии нет ничего такого, ради чего стоит рисковать военным столкновением между силами США и России. Раньше войны с Москвой удавалось избегать, но, если в Вашингтоне будут настаивать на том, что нужно в арабской республике остаться, везение может закончиться. Безусловно, заключает автор, Асад — «мясник» и клиент двух врагов США, но он также является победителем в сирийской гражданской войне, и Вашингтон должен признать очевидное.