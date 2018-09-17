Путин и Эрдоган договорились

Станислав Тарасов, , 21:04 — REGNUM

В Сочи в резиденции «Бочаров ручей» прошли очередные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это их вторая встреча в сентябре. Напомним, что 7 сентября президенты виделись на саммите в Тегеране, где обсуждалась главная проблема — сирийское урегулирование.

Не все тогда получилось. И на сей раз главная тема переговоров в Сочи была заявлена изначально — ситуация в Сирии в целом и в частности в Идлибе, единственном районе, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Шла речь и о дальнейшем развитии торгово-экономических и других отношений между двумя государствами. Причем увязка этих двух тем носила неслучайный характер, поскольку стороны не скрывали, что дорожат уровнем достигнутых отношений в сфере экономики и намерены их дальше развивать. Более того, на сирийском направлении создан альянс Россия — Турция — Иран, сохранить который заинтересованы все его участники, а накопленный опыт непростого сотрудничества может всем пригодиться в будущем.

Вот почему несмотря на озвучиваемые ранее на Западе, да и в Турции со стороны некоторых СМИ прогнозы о возможном развале коалиции из-за противоречий в отношении оценки и решения ситуации в Идлибе, выглядело все так, что Путин и Эрдоган все же намерены добиваться поиска и принятия компромиссных решений на базовых принципах: окончательной ликвидации терроризма в Сирии и изгнания боевиков из провинции Идлиб. К тому же накануне переговоров в Сочи Эрдоган призвал журналистов своего президентского пула ожидать сенсационного заявления по итогам встречи с Путиным. Так оно и получилось. Российский президент сообщил, что в ходе переговоров со своим турецким коллегой Эрдоганом они приняли решение создать к 15 октября вдоль линии соприкосновения в сирийском Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15−20 км.

Из нее будут выведены радикально настроенные боевики. Вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок, как и самих группировок, должен пройти до 10 октября. Демилитаризованная зона будет совместно контролироваться Россией и Турцией. Российские военные базы в Сирии получают определенные гарантии для своей безопасности. При этом Путин обозначил, что такое предложение исходило от турецкой стороны. Конечно, это решение носит промежуточный характер. Но оно запускает новый механизм российско-турецкого взаимодействия в зоне конфликта, должно привести к разоружению группировок типа, например, «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А также в целом создает дополнительные предпосылки для поиска политических развязок, снимает остроту вокруг Идлиба.

И, что немаловажно, в некоторой мере нейтрализует давление Запада на этом направлении на Москву и Анкару. При этом выигрывается время, которое Россия и Турция должны использовать как в общих, так и в своих национальных интересах. Возможно, Анкара будет пытаться и дальше разными средствами и способами решить проблему курдских вооруженных отрядов. Но на данном этапе Эрдоган получил от Путина то, что хотел. Хотя, в свою очередь, стал и должником российского президента. По большому счету, с учетом перспективы Идлиб на данном этапе не представляет особой стратегической важности как для Дамаска, так и для Москвы. Сохранение Турции как регионального партнера приобретает особую ценность, потому что падение Идлиба от рук Дамаска означало бы поражение Эрдогана, особенно если учесть рост значения курдского фактора в сирийском вопросе и захват враждебными Анкаре курдскими вооруженными группировками части сирийской территории.

Анкара вместе с Москвой сохраняют пространство для политико-дипломатических маневров не только на ближневосточном направлении. Однако сейчас главное — воплотить достигнутые в Сочи договоренности в жизнь.