Трамп приказал рассекретить часть документов по «российскому делу»

Вашингтон, , 07:26 — REGNUM С части документов по делу о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года будет снят гриф «секретно». Соответствующее распоряжение отдал президент США Дональд Трамп, сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Отмечается, что указанное распоряжение главы государства касается части документов минюста США, ФБР и управления директора американской нацразведки.

Дональд Трамп принял решение опубликовать «без редактирования все текстовые сообщения по российскому расследованию». С указанных документов гриф секретности снимается по запросу конгресса и «для придания проводимому расследованию прозрачности», уточнили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Дональд Трамп посетовал, что у него упал рейтинг из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера выдуманного «вмешательства» России в американские выборы 2016 года.

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